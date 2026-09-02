Зачіска чи макіяж: з чого насправді варто починати збори, щоб не зіпсувати образ

Збори на важливу подію чи звичайний ранковий б'юті-ритуал нерідко супроводжуються питанням послідовності, хоча чимало жінок роблять це інтуїтивно й навіть не замислюються, з чого починають. Втім для вдалого макіяжу та зачіски варто знати певні тонкощі їх виконання.

Щоб зберегти свіжість шкіри, уникнути патьоків тонального крему та не зіпсувати результати зусиль, варто розставити чіткі пріоритети. Більшість професійних візажистів і стилістів дотримуються єдиного алгоритму: спочатку робота з волоссям, і лише потім – макіяж.

Головна причина такої послідовності – термічний вплив та косметика для волосся. Під час укладки феном, плойкою чи іншим стайлером виділяється тепло, яке може спровокувати потовиділення та розплавити свіжонанесений тон. Крім того, лаки, спреї та термозахист легко осідають на обличчі, утворюючи липку плівку та забиваючи пори. Якщо ж обличчя чисте, залишки засобів для волосся можна легко змити або витерти тоніком перед нанесенням догляду та макіяжу.



Що робити спочатку – макіяж чи зачіску / Magnific

Коли зачіска робиться першою:

гаряча укладка та локони. Використання будь-яких термоприладів вимагає виконання укладки до макіяжу, щоб висока температура не зіпсувала тональний крем;

складні та високі зачіски. Під час формування пучків чи плетива майстер торкається чолової зони та скронь, через що висота ризикує розмазати тон або брови;

фіксація лаком. Використання аерозольних засобів створює дрібну дисперсію, яка псує фініш декоративної косметики.

Втім, у професійному середовищі є й інший підхід. Деякі візажисти переконані, що макіяж варто робити першим. Головний аргумент – збереження форми укладки. Коли волосся біля обличчя чи чубчик уже ідеально викладені, під час нанесення тону майстру доводиться підколювати пасма затискачами.

Це нерідко залишає заломи, псує об'єм або зменшує стійкість зачіски. Також спочатку фарбуватися зручно, якщо планується гладке зачісування волосся назад чи ефект вологого волосся.

А щоб ваш б'юті-образ мав бездоганний вигляд впродовж усього дня, дізнайтеся про золоті правила ідеального макіяжу, які допоможуть уникнути типових помилок при нанесенні косметики.