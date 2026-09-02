Чтобы сохранить свежесть кожи, избежать потеков тонального крема и не испортить результат своих усилий, стоит расставить четкие приоритеты. Большинство профессиональных визажистов и стилистов придерживаются единого алгоритма: сначала работа с волосами, а только потом – макияж.

Главная причина такой последовательности – термическое воздействие и косметика для волос. Во время укладки феном, плойкой или другим стайлером выделяется тепло, которое может спровоцировать потоотделение и расплавить свеженанесенный тон. Кроме того, лаки, спреи и термозащита легко оседают на лице, образуя липкую пленку и забивая поры. Если же лицо чистое, остатки средств для волос можно легко смыть или удалить тоником перед нанесением средств по уходу и макияжа.



Что делать сначала – макияж или прическу / Magnific

Когда прическа делается первой:

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горячая укладка и локоны. Использование любых термоприборов требует выполнения укладки до макияжа, чтобы высокая температура не испортила тональный крем;

сложные и высокие прически. При формировании пучков или плетения мастер касается области лба и висков, поэтому существует риск размазать тон или брови;

фиксация лаком. Использование аэрозольных средств создает мелкую дисперсию, которая портит финиш декоративной косметики.

Впрочем, в профессиональной среде существует и другой подход. Некоторые визажисты убеждены, что макияж следует делать в первую очередь. Главный аргумент – сохранение формы укладки. Когда волосы возле лица или челка уже идеально уложены, при нанесении тона мастерам приходится подкреплять пряди зажимами.

Это нередко оставляет заломы, портит объем или снижает стойкость прически. Также сначала наносить макияж удобно, если планируется гладкое зачесывание волос назад или эффект влажных волос.

А чтобы ваш бьюти-образ выглядел безупречно в течение всего дня, узнайте о золотых правилах идеального макияжа, которые помогут избежать типичных ошибок при нанесении косметики.