Вагітна Соломія Вітвіцька показала вишуканий етнообраз: припинда та ніжні відтінки

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька замилувала прихильників неймовірно ніжним та стильним образом в етнічному стилі. Зірка з'явилася у святковому аутфіті, який ідеально підкреслив її витончений смак та особливий стан.

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка вже офіційно пішла у декретну відпустку, покрасувалася на вулицях Києва своїм ніжним та стильним етнічним вбранням. 46-річна ведуча завітала до студії 1+1 задля знімань святкового промо до Дня Незалежності. На 36 тижні вагітності зірка показала бездоганний та гармонійний лук.

36 тижнів. Дуже символічно зустрічати цей День Незалежності саме так з відчуттям, що попереду новий початок,

– підписала вона кадр у своєму інстаграмі.



Соломія Вітвіцька показала ефектний етнообраз / фото з інстаграму

Для особливої зйомки Соломія обрала ніжну пудрову блузу, коричневу спідницю та вишукані замшеві слінгбеки в тон. Головною фішкою її аутфіту стала витончена ажурна припинда глибокого темно-шоколадного кольору, яка додала образу неповторного українського колориту.



Соломія Вітвіцька одягла припинду / фото з інстаграмі

Припинда є давнім елементом традиційного українського одягу, який по суті є різновидом фартуха. Найчастіше його одягали поверх спідниці чи плахти, аби захистити вбрання під час хатньої роботи або ж прикрасити святковий образ. Припинду зазвичай декорували вишивкою, мереживом чи витканими орнаментами, які відрізнялися залежно від регіону України.

До речі, аутфіт із виразним етнічним вайбом Соломія обрала і для свого весілля з військовослужбовцем Олексою Ситайлом у червні цього року.

Її новий образ є не менш елегантним та затишним. Впевнені, що він чудово підійде кожній українці та стане чудовим натхненням, аби повторити його на День Незалежності. І ловіть ще кілька образів до свята для натхнення та сміливого копіювання.