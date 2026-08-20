Телеведущая Соломия Витвицкая, которая уже официально ушла в декретный отпуск, показала на улицах Киева свой нежный и стильный этнический наряд. 46-летняя ведущая посетила студию 1+1 для съемок праздничного промо ко Дню Независимости. На 36-й неделе беременности звезда продемонстрировала безупречный и гармоничный образ.

36 недель. Очень символично встречать этот День Независимости именно так, с ощущением, что впереди новое начало,

– подписала она снимок в своем инстаграме.



Соломия Витвицкая показала эффектный этно-образ / фото из инстаграма

Для особой съемки Соломия выбрала нежную пудровую блузку, коричневую юбку и изысканные замшевые слингбеки в тон. Главной изюминкой ее наряда стала изящная ажурная припинда глубокого темно-шоколадного цвета, которая придала образу неповторимый украинский колорит.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Соломия Витвицкая надела припинду / фото из инстаграма

Припинда – древний элемент традиционной украинской одежды, который по сути является разновидностью фартука. Чаще всего его надевали поверх юбки или плахты, чтобы защитить наряд во время домашней работы или украсить праздничный образ. Припинду обычно украшали вышивкой, кружевом или ткаными орнаментами, которые различались в зависимости от региона Украины.

Кстати, наряд с ярко выраженным этническим стилем Соломия выбрала и для своей свадьбы с военнослужащим Алексеем Ситайлом в июне этого года.

Ее новый образ не менее элегантен и уютен. Уверены, что он прекрасно подойдет каждой украинке и станет отличным источником вдохновения, чтобы повторить его на День Независимости. И вот еще несколько образов к празднику для вдохновения и смелого копирования.