Сорочка з незвичайною застібкою – новий тренд осені 2026: як її носити

З'явився новий фасон сорочки, який може скласти серйозну конкуренцію класичній сорочці на ґудзиках, – моделі з декоративною застібкою "жабо". Їх можна впізнати за плетеними петлями та спеціальними ґудзиками.

Така сорочка виглядає цікавіше за звичну модель на ґудзиках, але водночас залишається універсально. Видання Woman & Home розповіло, як стилізувати сорочку із застібкою "жабо".

Застібка "жабо" зовсім не нова. Вона походить із традиційного китайського одягу, де тканинні петлі та декоративні вузли використовували замість звичних ґудзиків. Згодом така застібка стала частиною військової форми в Європі, а на початку 2000-х її почали використовувати в одязі з елементами стилю мілітарі. Тепер дизайнери переосмислюють цю деталь і додають її до сучасного одягу.

Популярність цього тренду легко пояснити. Декоративні петлі та ґудзики роблять навіть просту сорочку цікавішою, додаючи образу фактурності. При цьому така річ не вимагає складної стилізації. Наприклад, сорочку із застібкою "жабо" можна носити з улюбленими джинсами та балетками. Це просте поєднання підійде для повсякденного образу.

Образ із сорочкою з застібкою "жабо" / Фото з інстаграм-сторінки Grana Boutique

Для більш стриманого вбрання таку сорочку можна поєднати з прямими штанами та лоферами або черевиками. А для більш зібраного образу варто заправити таку сорочку в костюмні штани та доповнити вбрання шкіряним ременем.

Образ із сорочкою з застібкою "жабо" / Фото з інстаграм-сторінки Rt_for shopping

У прохолодну погоду, сорочку можна одягнути під вовняний блейзер або кардиган.



Образ із сорочкою з застібкою "жабо" / Фото з інстаграм-сторінки nh.designss_

До речі, ми раніше писали й про інші стильні сорочки, які носитимуть усі модниці цієї осені.