Про це детальніше – розповіло видання Cosmopolitan.

Гострі широкі комірці

Сорочки з великими загостреними комірцями повертають нас до естетики 70-х років, оскільки додають силуету чіткості та графічності. Ця виразна деталь миттєво робить навіть найпростіший повсякденний комплект вишуканим і характерним. Застібайте сорочку на всі ґудзики для суворого стриманого вигляду або залишайте кілька верхніх розстебнутими, створюючи легку невимушеність.

Такий комір чудово розкривається в багатошарових образах, тому сміливо викладайте його кути поверх лацканів оверсайз-жакета, поєднуйте з тонкою водолазкою контрастного кольору чи доповнюйте вузькою маскулінною краваткою.

Яку сорочку носити восени / Фото Pinterest

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Сяйливий атлас

Атласні тканини впевнено повертають в моду спокусливу естетику початку нульових, перетворюючи діловий одяг на втілення витонченої жіночності. Соковиті насичені відтінки та дзеркальний блиск матеріалу роблять таку сорочку центром уваги в будь-якому оточенні. Вона бездоганно пасує для вечірніх виходів або динамічних міських буднів, якщо збалансувати її щільними фактурами. Комбінуйте гладкий шовковистий верх зі спідницями-олівцями з цупкої тканини, прямими штанами або речами з матової екошкіри для створення виразного контрасту матеріалів.

Стильна сорочка на осінь 2026 / Фото Pinterest

Акцентні широкі манжети

Моделі з помітними, навмисно збільшеними манжетами сподобаються тим, хто цінує архітектурний крій та оригінальні деталі. Цієї осені стилісти закликають не ховати рукави під одягом, а перетворювати їх на ключову фішку образу. Великі манжети надають зап'ястям тендітності й додають вбранню скульптурної драматичності. Щоб не перевантажувати силует, поєднуйте такі сорочки з мінімалістичним низом. Наприклад, з класичними штанами зі стрілками, лаконічними мідіспідницями та простим взуттям без зайвого декору.

Що носити восени – жіночий гардероб 2026 / Фото Pinterest

Подовжені розслаблені рукави

Такий фасон позбавляє сорочку надмірної офіційної суворості та дарує відчуття абсолютного затишку в холодну пору. Навмисно збільшені пропорції створюють сучасний розслаблений силует, який гармонійно виглядає як із широкими джинсами, так і зі звуженими штанами. Рукави можна залишати вільно спадати або недбало підкочувати, як зазначають редактори Cosmopolitan.

Базовий жіночий гардероб на осінь / Фото Pinterest

Графічна смужка

Динамічний смугастий принт став головним візерунком сезону. Тонкі вертикальні лінії візуально витягують фігуру та додають свіжості щоденним комплектам. Смугаста сорочка відмінно працює самостійно, легко замінює базову білу модель і чудово поєднується з однотонним денімом, вовняними пальто чи шкіряними куртками.

Модна сорочка на осінь / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали про трендові чоботи, які варто купити восени 2026 року.