Об этом подробнее рассказало издание Cosmopolitan.

Острые широкие воротники

Рубашки с большими заостренными воротниками возвращают нас к эстетике 70-х годов, поскольку придают силуэту четкость и графичность. Эта выразительная деталь мгновенно делает даже самый простой повседневный наряд изысканным и самобытным. Застегивайте рубашку на все пуговицы для строгого сдержанного образа или оставляйте несколько верхних расстегнутыми, создавая легкую непринужденность.

Такой воротник прекрасно раскрывается в многослойных образах, поэтому смело выкладывайте его углы поверх лацканов оверсайз-жакета, сочетайте с тонкой водолазкой контрастного цвета или дополняйте узким маскулинным галстуком.

Какую рубашку носить осенью / Фото Pinterest

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Сияющий атлас

Атласные ткани уверенно возвращают в моду соблазнительную эстетику начала нулевых, превращая деловую одежду в воплощение утонченной женственности. Сочные насыщенные оттенки и зеркальный блеск материала делают такую рубашку центром внимания в любой обстановке. Она идеально подходит для вечерних выходов или динамичных городских будней, если сбалансировать ее плотными фактурами. Сочетайте гладкий шелковистый верх с юбками-карандашами из плотной ткани, прямыми брюками или вещами из матовой экокожи для создания выразительного контраста материалов.

Стильная рубашка на осень 2026 / Фото Pinterest

Акцентные широкие манжеты

Модели с заметными, намеренно увеличенными манжетами понравятся тем, кто ценит архитектурный крой и оригинальные детали. Этой осенью стилисты призывают не прятать рукава под одеждой, а превращать их в ключевую фишку образа. Большие манжеты придают запястьям хрупкости и добавляют наряду скульптурной драматичности. Чтобы не перегружать силуэт, сочетайте такие рубашки с минималистичным низом. Например, с классическими брюками со стрелками, лаконичными юбками-миди и простой обувью без лишнего декора.

Что носить осенью – женский гардероб 2026 / Фото Pinterest

Удлиненные свободные рукава

Такой фасон избавляет рубашку от чрезмерной официальной строгости и дарит ощущение абсолютного уюта в холодное время года. Намеренно увеличенные пропорции создают современный непринужденный силуэт, который гармонично смотрится как с широкими джинсами, так и с зауженными брюками. Рукава можно оставить свободно ниспадающими или небрежно подкатать, как отмечают редакторы Cosmopolitan.

Базовый женский гардероб на осень / Фото Pinterest

Графическая полоска

Динамичный полосатый принт стал главным узором сезона. Тонкие вертикальные линии визуально вытягивают фигуру и добавляют свежести повседневным образам. Полосатая рубашка отлично смотрится сама по себе, легко заменяет базовую белую модель и прекрасно сочетается с однотонным денимом, шерстяными пальто или кожаными куртками.

Модная рубашка на осень / Фото Pinterest

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