Модный журнал Who What Wear назвал пять трендовых моделей, которые этой осенью будут буквально повсюду.

Ультравысокие сапоги в 2026 году бесспорно опережают другие модели. Они одинаково хорошо сочетаются как с мини-юбками, так и с джинсами узкого кроя. Такой универсальный фасон подойдет как для непринужденной прогулки по магазинам – в этом случае лучше выбрать модель на плоской подошве, – так и для более эффектных образов, например, для свидания.

Образ с сапогами выше колена / Фото из инстаграма Janibell Brown

Приспущенные сапоги – еще один тренд осени 2026 года. Мягкие силуэты создают непринужденный образ в духе бохо. Такой фасон выглядит элегантно и в то же время непринужденно, поэтому этой осенью он будет одним из самых актуальных.

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Приспущенные сапоги / Фото с Pinterest

"Ведьминские" сапоги также будут в тренде. Речь идет о моделях с очень заостренным носком, шнуровкой или пуговицами и деталями, напоминающими корсет. Они имеют немного готический и загадочный вид и помогут сделать образ интересным.

Образ с "ведьминскими" сапогами / Фото с Pinterest

Сапоги с анималистическим принтом останутся актуальными осенью 2026 года. В тренде будут леопардовые, змеиные, зебровые и другие животные принты. Чтобы не перегрузить образ, такие модели стоит сочетать с базовыми вещами – джинсами, легкими платьями или длинными юбками. В таком случае сапоги станут главным акцентом образа.

Сапоги цвета серого питона на каблуке / Фото с сайта бренда One by One

Сапоги в стиле боксерских – плоские модели, напоминающие обувь боксеров. Осенью 2026 года они выходят за пределы спортивного стиля и становятся полноценным модным трендом.

Сапоги в стиле боксерских / Фото из инстаграма Jordan Grant

Если же вы ищете альтернативу классическим сапогам, ранее мы рассказывали о еще одном тренде этой осени – замшевых кроссовках. Рассказываем о 10 стильных моделях, которые стоит добавить в гардероб.