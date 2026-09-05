Як головна героїня ромкомів 90-х: відтворюємо культові образи Джулії Робертс та Мег Раян

Кожен сезон ніби щороку вимагає від нас пошуку нових джерел натхнення, і цього сезону стилісти пропонують звернутися до кінематографа. Мода 90-х років знову повертається на вулиці міст, а образи головних героїнь із культових романтичних комедій стають головним орієнтиром для створення затишних осінніх аутфітів.

Стиль культових персонажів Джулії Робертс у "Ноттінг Гілл", Мег Раян у "Несплячих в Сіетлі" та Камерон Діас у "Дещо про Мері" будується на невимушеній елегантності та базі, яка не втрачає актуальності. Щоб відтворити цю естетику, достатньо поєднати кілька ключових елементів, які легко інтегруються в щоденний ритм, пише InStyle.

Лаконічний трикотаж та ніжно-блакитні кардигани

М'які кашемірові або вовняні кардигани, застібнуті на всі ґудзики, водолазки та джемпери з коміром-хенлі – основа осіннього затишку. Їх носять як самостійний топ або накидають поверх білих базових футболок, додаючи образу розслабленості.

Камерон Діас у блакитній кофтинці з 90-х: дивіться фото

Ніжні сукні-комбінації

Шовкова або сатинова сукня на тонких бретелях – один із найвпізнаваніших символів тієї епохи. Восени її стилізують із грубими в'язаними светрами, об'ємними піджаками чи шкіряними куртками, створюючи контраст ніжних і цупких фактур.

Об'ємні шкіряні куртки та структуровані блейзери

Верхній одяг у стилі 90-х має трохи вільний, ніби з чоловічого плеча, силует. Шкіряна куртка прямого крою чи текстурний вовняний піджак із вінтажними ґудзиками дозволить вам створити той самий стильний образ з минулого.

Джулія Робертс у шкіряній куртці з 90-х: дивіться фото

Джинси прямого крою та штани в тонку смужку

Легендарні джинси прямого силуету із середньою або високою посадкою в поєднанні з білою футболкою та блейзером – це готова формула для щоденних виходів. Для більш офіційних зустрічей підійдуть строгі штани в ледь помітну смужку, які додають структурованості.

До речі, Гейлі Бібер повернула до моди культові штани з 90-х, які ви захочете носити цієї осені.