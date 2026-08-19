Однією з найвиразніших знахідок для ділової капсули восени 2026 року стають чорні штани крою bootcut, які активно демонструє у своїх образах Гейлі Бібер в інстаграмі.

Гейлі Бібер показала наймодніші штани осені 2026 року

Цей фасон, що вперше очолив тренди ще в 90-х, переживає нову хвилю слави. Модель має прямий крій від стегна та легке розширення донизу, починаючи від коліна, що візуально витягує лінію ніг і додає силуету витонченості.

У гардеробі знаменитості можна помітити як класичні подовжені штани, так і практичніші вкорочені варіації. У теплу погоду інфлюєнсерка комбінує розкльошений низ із лаконічними топами, а в прохолодні дні доповнює образ обтислими вінтажними шкіряними куртками, які відсилають до естетики моди кінця минулого століття.

З чим носити штани восени / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

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Гейлі Бібер показала модні штани bootcut / Фото з інстаграму моделі

Штани bootcut легко інтегрувати в гардероб, адже вони виглядають однаково доречно як у неквапливому міському ритмі, так і в стінах бізнес-центрів. Для тривалих прогулянок чи робочих завдань у русі їх зручно носити з лоферами, кедами або грубими черевиками на пласкій підошві.

Стильні штани на осінь / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Якщо ж доповнити такі штани структурованим жакетом, мінімалістичною блузою та гостроносими туфлями-човниками на підборах, вийде виразний аутфіт у популярній діловій естетиці office siren.

Гейлі Бібер у трендових осінніх штанах / Фото з інстаграму інфлюєнсерки

До речі, днями Дуа Ліпа показала незвичайну заміну класичним шортам або спідницям.