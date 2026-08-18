Літній гардероб дедалі частіше виходить за межі звичних рішень, коли йдеться про зручність і виразність в одному флаконі. Саме тому модниці все уважніше придивляються до силуетів, які ще вчора здавалися суто "історичними", а сьогодні легко вписуються у відпустковий настрій. Як повідомляє Marie Claire, Дуа Ліпа якраз показала, що такий прийом може мати дуже сучасний вигляд.

Днями в Італії, коли температура сягала майже 30 градусів за Цельсієм, співачка відмовилася від джинсів на користь панталонів і вийшла у цьому образі в районі Портофіно. Відомо, що співачка проводила час у компанії близьких і святкувала майбутнє весілля подруги.



Дуа Ліпа у легкому білому комплекті / фото з інстаграмі

Для виходу Дуа обрала ансмабль, натхнений Chloé: мереживо, світлий відтінок, делікатний крій і коричневі сандалі склали легкий, але продуманий образ. Саме така подача зробила панталони не просто екстравагантною деталлю, а повноцінною частиною літнього vacation style.

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Дуа Ліпа у панталонах / фото з інстаграму

Цей вибір добре вписується в нинішній тренд на речі, які не обтяжують силует і водночас додають йому характеру. У спекотний сезон панталони працюють як альтернатива звичним шортам.

Образ Дуа Ліпи з панталонами зачепив модну аудиторію

Показовим у цьому виході стало поєднання простоти й уваги до деталей. Легкі тканини, м'яка палітра та акцент на фактурі створили враження ненав'язливої розкоші, яку так люблять у літніх образах. Водночас панталони залишилися досить сміливим вибором, щоб привернути увагу.



Дуа Ліпа показала літній образ з панталонами / фото з інстаграму

Саме в таких речах і народжується нова літня естетика: менше передбачуваності, більше гри з об'ємом, текстурою та настроєм. І якщо вам подобається стиль Дуа Ліпи, то ви точно захочете собі її джинси, які вона показала на прогулянці у липні. Повірте, ця модель пасує усім.