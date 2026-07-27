Вона продемонструвала силует, який обіцяє підкорити усіх модниць у 2026 році. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Які джинси обрала Дуа Ліпа для свого базового гардероба

Британська попзірка Дуа Ліпа завжди перебуває в центрі уваги моди та задає тренди для мільйонів шанувальників у всьому світі. Останнім часом вона неодноразово з'являлася на публіці в особливій моделі деніму.

Стильний фасон від лондонського бренду Martine Rose вже встиг привернути увагу модних експертів. Ба більше, фахівці фешн-індустрії прогнозують цій моделі статус головного денім-тренду 2026 року.

Головна таємниця таких джинсів полягає у їхньому винятковому крої. Дизайнери створили пряму, трохи вільну модель на низькій посадці. Водночас для виготовлення цієї пари використали дещо витертий денім, а край штанин залишили необробленим.

Завдяки такому поєднанню деталей речі мають надзвичайно стильний вигляд. Вони не облягають фігуру, але й не виглядають надто широкими, що дозволяє їм легко адаптуватися до будь-якого гардероба.

Співачка поєднала такі джинси з базовою чорною майкою, класичною сорочкою, чоботами на підборах і розкішною сумкою Hermès Birkin.

Нагадаємо, раніше наша редакція вже писала про штани з 90-х, які раптово повернулись у тренди.