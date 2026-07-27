Она продемонстрировала силуэт, обещающий покорить всех модниц в 2026 году. Об этом подробнее – пишет издание Cosmopolitan.

Какие джинсы выбрала Дуа Липа для своего базового гардероба

Британская узор Дуа Липа всегда находится в центре внимания моды и задает тренды для миллионов поклонников во всем мире. В последнее время она не раз появлялась на публике в особой модели денима.

Стильный фасон от лондонского бренда Martine Rose уже успел привлечь модных экспертов. Более того, специалисты фэшн-индустрии прогнозируют этой модели статус главного деним-тренда 2026 года.

Главная тайна таких джинсов состоит в их исключительном покрое. Дизайнеры создали прямую, чуть-чуть свободную модель на низкой посадке. В то же время для изготовления этой пары использовали несколько вытертый деним, а край штанин оставили необработанным.

Благодаря такому сочетанию деталей вещи выглядят очень стильно. Они не облегают фигуру, но и не выглядят слишком широкими, что позволяет им легко адаптироваться к любому гардеробу.

Певица объединила такие джинсы с базовой черной майкой, классической рубашкой, сапогами на каблуке и роскошной сумкой Hermès Birkin.

Напомним, ранее наша редакция уже писала о штанах из 90-х, которые внезапно вернулись в тренды.