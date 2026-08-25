Модні прийоми в одязі на осінь: підглядаємо за скандинавськими дизайнерами

Осінній гардероб не мусить бути нудним чи застебнутим на всі ґудзики. Оновлення власного стилю полягає не в повній заміні речей, а у вмінні цікаво їх поєднувати та створювати відчуття невимушеного затишку.

Головними орієнтирами цього сезону стають стилістичні рішення, натхненні естетикою тижня моди в Копенгагені та свіжими поглядами скандинавських дизайнерів. В основі концепції – чуттєвість без зайвої демонстративності, практичність та абсолютна свобода рухів, пише Vogue Ukraine.

6 модних прийомів для осіннього гардероба

Скандинавська мода завжди славилася вмінням поєднувати складний крій із повсякденною практичністю. І свіжа колекція бренду HERSKIND це чудово показує. Ось кілька розслаблених прийомів, які допоможуть зробити осінні образи більш живими та виразними:

обирайте натуральні та рухливі тканини. Випраний шовк, м'яка бавовна, джерсі, кашемір та льон створюють ефект гармонії з тілом. Вони красиво драпіруються, приємні на дотик і з часом стають тільки м'якшими, додаючи аутфіту невимушеної елегантності;

Натуральні матеріали в моді: дивіться фото

надавайте перевагу м'якому тейлорингу. Класичні костюми цього сезону втрачають жорсткість і стають більш розслабленими. Чітка структура плечей та силуету зберігається, але плавніші лінії дозволяють почуватися вільно й рухатися без обмежень. До слова, тейлоринг – це мистецтво створення одягу за індивідуальними мірками;

Модні силуети на осінь 2026: дивіться фото

експериментуйте з прозорістю. Напівпрозорі фактури та тонкі шари тканини м'яко пропускають світло й делікатно відкривають шкіру. Це створює легкий, повітряний силует і додає образу легкого об'єму;

Прозорий образ в моді: дивіться фото

створюйте чуттєвість без демонстративності. Прихована сексуальність проявляється через деталі – кілька розстебнутих ґудзиків, вільний крій, що повторює контури тіла під час ходьби, та легкі текстури;

Модна сукня на осінь 2026 у трендовому кольорі: дивіться фото

використовуйте спокійну природну палітру. Зверніть увагу на вицвілі відтінки, натхненні природою – крейдяний білий, пісочний, м'який хакі, блідо-оливковий, ванільний та глибокий чорний. Вони легко комбінуються між собою та надають вбранню благородного вигляду;

Природні відтінки на осінь 2026: дивіться фото

міксуйте невагому багатошаровість. Поєднуйте прозорі та невагомі елементи зі щільними суконними матеріалами, а м'які трикотажні речі – з чіткими графічними лініями. Такий контраст фактур відкриває величезне поле для щоденних стилістичних експериментів.

Багатошаровий образ на осінь 2026: дивіться фото

А більше про створення багатошарових образів дізнавайтеся з матеріалу 24 Каналу, який ми опублікували раніше.