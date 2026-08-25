Главными ориентирами этого сезона становятся стилистические решения, вдохновленные эстетикой недели моды в Копенгагене и свежими взглядами скандинавских дизайнеров. В основе концепции – чувственность без излишней демонстративности, практичность и абсолютная свобода движений, пишет Vogue Ukraine.

6 модных приемов для осеннего гардероба

Скандинавская мода всегда славилась умением сочетать сложный крой с повседневной практичностью. И новая коллекция бренда HERSKIND прекрасно это демонстрирует. Вот несколько непринужденных приемов, которые помогут сделать осенние образы более живыми и выразительными:

выбирайте натуральные и подвижные ткани. Выстиранный шелк, мягкий хлопок, джерси, кашемир и лен создают эффект гармонии с телом. Они красиво драпируются, приятны на ощупь и со временем становятся только мягче, придавая наряду непринужденной элегантности;

Натуральные материалы в моде: смотрите фото

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отдавайте предпочтение мягкому тейлорингу. Классические костюмы этого сезона теряют жесткость и становятся более расслабленными. Четкая структура плеч и силуэта сохраняется, но более плавные линии позволяют чувствовать себя свободно и двигаться без ограничений. К слову, тейлоринг – это искусство создания одежды по индивидуальным меркам;

Модные силуэты на осень 2026: смотрите фото

экспериментируйте с прозрачностью. Полупрозрачные фактуры и тонкие слои ткани мягко пропускают свет и деликатно открывают кожу. Это создает легкий, воздушный силуэт и придает образу легкий объем;

Прозрачный образ в моде: смотрите фото

создавайте чувственность без демонстративности. Скрытая сексуальность проявляется через детали – несколько расстегнутых пуговиц, свободный крой, повторяющий контуры тела при ходьбе, и легкие текстуры;

Модное платье на осень 2026 года в трендовом цвете: смотрите фото

используйте спокойную природную палитру. Обратите внимание на выцветшие оттенки, вдохновленные природой – меловой белый, песочный, мягкий хаки, бледно-оливковый, ванильный и глубокий черный. Они легко сочетаются друг с другом и придают наряду благородный вид;

Натуральные оттенки на осень 2026: смотрите фото

создавайте воздушную многослойность. Сочетайте прозрачные и воздушные элементы с плотными суконными материалами, а мягкие трикотажные вещи – с четкими графическими линиями. Так же контраст фактур открывает огромное поле для повседневных стилистических экспериментов.

Многослойный образ на осень 2026: смотрите фото

А больше о создании многослойных образов узнавайте из материала 24 Канала, который мы опубликовали ранее.