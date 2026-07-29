Создать свой стильный многослойный наряд гораздо проще, чем кажется. Иногда достаточно просто натренировать глаз и пролистать фотографии известных фэшн-блогеров.

Мы вдохновились яркими и смелыми аутфитами популярных британских блогерок-сестер Оливии и Элис Миннс, которые в инстаграме называют себя просто Olivia & Alice. Узнайте главные фишки от инфлюенсерок, которые стоит попробовать прямо сейчас.

Ошибочно считать, что многослойность – это обязательно тяжелый "капустный" образ из пяти вещей. На самом деле эффект изящной многослойности создается за счет игры текстур, разной длины, контрастных цветов и аксессуаров.



Многослойный образ за счет аксессуаров / фото из инстаграма блогерок

Например, вы можете просто заправить одну сторону рубашки в джинсы, а другую выпустить – и это уже будет игра с объемом и слоями. Или воспользоваться беспроигрышным и по-прежнему актуальным приемом: накинуть на плечи свитер или джемпер поверх футболки или даже верхней одежды.



Как создать стильный многослойный образ / фото из инстаграма блогерок

Многослойный подход особенно незаменим в переходный период с лета на осень, когда утром стоит неприятная прохлада, а днем снова припекает солнце. Вы всегда можете снять верхний слой или, наоборот, снова накинуть его, сохраняя комфорт.



Образы с несколькими слоями на осень / фото из инстаграма блогерок

Помимо практичности, многослойность имеет еще несколько весомых преимуществ:

новая жизнь для базовых вещей. Сочетая привычные элементы гардероба по-новому, вы получаете десятки свежих комбинаций без лишних затрат;

визуальная коррекция силуэта. Благодаря вертикальным линиям от расстегнутых рубашек, кардиганов или пиджаков образ выглядит стройнее и динамичнее;

пространство для самовыражения. Именно в сочетании различных фактур – от нежного шелка до плотного денима или трикотажа – проявляется ваш индивидуальный стиль.



Как создать многослойность в образе / фото из инстаграма блогерок

Для создания многослойного образа вам также понадобится правило трех цветов, чтобы лук получился гармоничным.