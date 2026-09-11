Ця стрижка підкорює всіх модниць: її назвали головним трендом осені 2026 року

Скандинавський мінімалізм продовжує завойовувати світ моди та краси, пропонуючи легкі й водночас вишукані рішення для осіннього сезону. Новим фаворитом стилістів стала стрижка scandi bob, яка не потребує складного укладання й підходить для будь-якого типу волосся.

Як зазначають б'юті-експерти видання In Journal, скандинавський боб став однією з найпопулярніших стрижок осені 2026 року завдяки своїй універсальності й практичності.

Що таке scandi bob і чому він підкорив мережу

Скандинавський боб є чітко підстриженим прямим бобом з мінімальним шаруванням. Довжина цієї зачіски зазвичай варіюється від лінії щелепи до ключиці, що дозволяє вигідно підкреслити витончену лінію шиї.

Скандинавський боб – головна зачіска осені 2026 / Фото Pinterest

Головний секрет scandi bob полягає у вираженій вазі кінчиків, яка додає волоссю структури та візуального об'єму. Водночас край стрижки залишають злегка пом'якшеним, аби загальний образ не виглядав занадто суворо. За словами стилістів, ця зачіска стала популярною, оскільки її доволі легко вкладати. Вона не вимагає тривалого гарячого укладання, зберігаючи природну рухливість пасом.

Завдяки рівному зрізу скандинавський боб робить навіть тонке волосся візуально густішим і пишнішим. Цей варіант ідеально підійде дівчатам, які прагнуть підкреслити природну текстуру та здоровий блиск волосся. Окрім цього, зачіска легко гармоніює з будь-яким стилем. Вона однаково ефектно виглядає як із лаконічною білою сорочкою в стилі оверсайз, так і з романтичними сукнями чи шкіряними аутфітами.

Який вигляд має скандинавський боб / Фото Pinterest

У класичному виконанні scandi bob зазвичай носять з чітким проділом посередині та гладкими пасмами. Для створення м'якшого ефекту можна злегка завити кінчики або сформувати природні легкі хвилі.

Під час стилізації стилісти радять дотримуватися принципу "менше – це більше". Легкий текстурувальний спрей додасть потрібної рухливості, а кілька крапель сухої олії чи крему нададуть волоссю дзеркальної гладкості.

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