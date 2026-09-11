Как отмечают бьюти-эксперты издания In Journal, скандинавский боб стал одной из самых популярных стрижек осени 2026 года благодаря своей универсальности и практичности.

Что такое скандинавський боб и почему он покорил интернет

Скандинавский боб – это четко подстриженный прямой боб с минимальным слоистым срезом. Длина этой прически обычно варьируется от линии челюсти до ключицы, что позволяет выгодно подчеркнуть изящную линию шеи.

Скандинавский боб – главная прическа осени 2026 года / Фото Pinterest

Главный секрет scandi bob заключается в выраженной тяжести кончиков, которая придает волосам структуру и визуальный объем. При этом края стрижки оставляют слегка смягченными, чтобы общий образ не выглядел слишком строго. По словам стилистов, эта прическа стала популярной, поскольку ее довольно легко укладывать. Она не требует длительной горячей укладки, сохраняя естественную подвижность прядей.

Благодаря ровному срезу скандинавский боб делает даже тонкие волосы визуально гуще и пышнее. Этот вариант идеально подойдет девушкам, которые стремятся подчеркнуть естественную текстуру и здоровый блеск волос. Кроме того, прическа легко гармонирует с любым стилем. Она одинаково эффектно смотрится как с лаконичной белой рубашкой в стиле оверсайз, так и с романтичными платьями или кожаными нарядами.

Как выглядит скандинавский боб / Фото Pinterest

В классическом исполнении scandi bob обычно носят с четким пробором посередине и гладкими прядями. Для создания более мягкого эффекта можно слегка завить кончики или сформировать естественные легкие волны.

При укладке стилисты советуют придерживаться принципа "меньше – это больше". Легкий текстурирующий спрей придаст нужную подвижность, а несколько капель сухого масла или крема сделают волосы зеркально гладкими.

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