Чи справді світлі джинси повнять: Андре Тан розвіяв головний модний міф

Чимало жінок у сучасному світі вважають, що білий та світло-блакитний денім додає зайвих кілограмів. Через це багато модниць обмежують свій гардероб винятково темними кольорами.

Однак український дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі запевнив, що це не більше ніж поширена омана, адже стрункість силуету визначає зовсім не колір.

Чи правда, що світлі джинси повнять

За словами модельєра, візуально збільшують фігуру не світлі відтінки, а неправильно підібраний фасон. Навіть темні скіні-джинси, які облягають кожен сантиметр ноги, здатні підступно підкреслити недоліки та додати значно більше візуальної ваги, ніж світла пара штанів з вдалою посадкою. Андре Тан закликає звертати увагу на крій і щільність тканини, а не лякатися світлих речей на вішаках.

Щоб світлі джинси сідали бездоганно, дизайнер радить дотримуватися трьох простих орієнтирів. Зокрема, обирати високу посадку, прямий силует та якісний цупкий денім. Висока талія візуально витягує ноги, прямі лінії вибудовують гарну чітку вертикаль, а щільний матеріал надійно тримає форму і приховує все, що хочеться залишити непомітним.

Окрему увагу модельєр звертає на непомітну деталь, про яку часто забувають під час примірки, – розташування задніх кишень. Якщо вони надто великі, пришиті занизько або посаджені занадто далеко одна від одної, то неминуче зроблять стегна візуально ширшими. Це правило діє без винятків і для чорних, і для білих штанів. Тож секрет ідеального образу ховається у правильних пропорціях, а не у відмові від улюбленого світлого деніму.

До речі, Андре Тан вже днями розповів, чи справді чорний колір робить фігуру стрункішою та як він працює з візуальними пропорціями.