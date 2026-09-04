Однако украинский дизайнер Андре Тан в своем инстаграме заверил, что это не более чем распространенное заблуждение, ведь стройность силуэта определяет вовсе не цвет.

Правда ли, что светлые джинсы полнят

По словам модельера, визуально увеличивают фигуру не светлые оттенки, а неправильно подобранный фасон. Даже темные джинсы-скинни, облегающие каждый сантиметр ноги, способны коварно подчеркнуть недостатки и добавить гораздо больше визуального веса, чем светлая пара брюк с удачной посадкой. Андре Тан призывает обращать внимание на крой и плотность ткани, а не пугаться светлых вещей на вешалках.

Чтобы светлые джинсы сидели безупречно, дизайнер советует придерживаться трех простых ориентиров. В частности, выбирать высокую посадку, прямой силуэт и качественный плотный деним. Высокая талия визуально удлиняет ноги, прямые линии создают красивую четкую вертикаль, а плотный материал надежно держит форму и скрывает все, что хочется оставить незаметным.

Особое внимание модельер обращает на незаметную деталь, о которой часто забывают во время примерки, – расположение задних карманов. Если они слишком большие, пришиты слишком низко или расположены слишком далеко друг от друга, то неизбежно сделают бедра визуально шире. Это правило действует без исключений и для черных, и для белых брюк. Поэтому секрет идеального образа кроется в правильных пропорциях, а не в отказе от любимого светлого денима.

Кстати, Андре Тан на днях рассказал, действительно ли черный цвет делает фигуру стройнее и как он влияет на визуальные пропорции.