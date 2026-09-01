Ідеальний базовий аутфіт на щодень: відома британська акторка показала стильний образ на осінь
Створення елегантного повсякденного образу не вимагає складних стилістичних рішень чи перевантаженого гардероба. Поєднання білих широких джинсів, вільної сорочки та вишуканих мюлів стає універсальною формулою, яка легко адаптується під будь-який ритм дня.
Відома британська акторка Сюранна Джонс показала бездоганний smart-casual аутфіт, який стане справжньою знахідкою для прохолодного сезону, пише Woman & Home,
Зірка обрала темно-синю оверсайз-сорочку від бренду With Nothing Underneath та джинси прямого крою з розширеними штанинами від Paige. Головна таємниця цього луку полягає в контрасті: глибокий темно-синій відтінок верхнього одягу вигідно підкреслює свіжість та білосніжність деніму.
Стильний кежуал образ на осінь 2026 / фото з інстаграму
Білий низ та темний верх: чому ця формула завжди працює
Світлий денім восени – це завжди вишуканий жест, який візуально освіжає образ і робить його дорожчим. Акторка доповнила аутфіт чорними мюлями на невисоких підборах kitten heel від COS та об'ємною сумкою-тоут від Victoria Beckham, додавши чіткості та структурності.
Замінивши звичні кросівки на витончене взуття із закритим або напіввідкритим носком, ви миттєво перетворюєте розслаблений денний комплект на вечірній лук для зустрічі з подругами чи побачення.
Модні чорні мюлі на осінь / Фото COS
Як стилізувати базовий комплект на кожен день
Щоб надати сорочці вільнішого та невимушеного вигляду, скористайтеся прийомом half-tuck: заправте лише одну передню поличку в джинси та підкресліть талію шкіряним ременем.
Коли температура на вулиці почне знижуватися, цей капсульний ансамбль буде мати бездоганний вигляд у поєднанні з класичним бежевим або темно-коричневим тренчем.
Експериментуйте з аксесуарами, додавайте улюблені прикраси та створюйте власний неповторний стиль, у якому ви почуватиметеся впевнено щодня!
До речі, класним доповненням до цього образу може стати шовкова хустка, яка цього осіннього сезону буде в топі серед аксесуарів.