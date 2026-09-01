Відома британська акторка Сюранна Джонс показала бездоганний smart-casual аутфіт, який стане справжньою знахідкою для прохолодного сезону, пише Woman & Home,

Зірка обрала темно-синю оверсайз-сорочку від бренду With Nothing Underneath та джинси прямого крою з розширеними штанинами від Paige. Головна таємниця цього луку полягає в контрасті: глибокий темно-синій відтінок верхнього одягу вигідно підкреслює свіжість та білосніжність деніму.



Стильний кежуал образ на осінь 2026 / фото з інстаграму

Білий низ та темний верх: чому ця формула завжди працює

Світлий денім восени – це завжди вишуканий жест, який візуально освіжає образ і робить його дорожчим. Акторка доповнила аутфіт чорними мюлями на невисоких підборах kitten heel від COS та об'ємною сумкою-тоут від Victoria Beckham, додавши чіткості та структурності.

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Замінивши звичні кросівки на витончене взуття із закритим або напіввідкритим носком, ви миттєво перетворюєте розслаблений денний комплект на вечірній лук для зустрічі з подругами чи побачення.



Модні чорні мюлі на осінь / Фото COS

Як стилізувати базовий комплект на кожен день

Щоб надати сорочці вільнішого та невимушеного вигляду, скористайтеся прийомом half-tuck: заправте лише одну передню поличку в джинси та підкресліть талію шкіряним ременем.

Коли температура на вулиці почне знижуватися, цей капсульний ансамбль буде мати бездоганний вигляд у поєднанні з класичним бежевим або темно-коричневим тренчем.

Експериментуйте з аксесуарами, додавайте улюблені прикраси та створюйте власний неповторний стиль, у якому ви почуватиметеся впевнено щодня!

До речі, класним доповненням до цього образу може стати шовкова хустка, яка цього осіннього сезону буде в топі серед аксесуарів.