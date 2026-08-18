Заполонить вулиці восени 2026: як носити найнесподіваніший відтінок сезону, щоб виглядати дорого

Рожевий колір уже давно вийшов із категорії суто літніх відтінків і впевнено закріпився серед головних фаворитів прохолодного сезону. Саме вуличний стиль останнього Копенгагенського тижня моди довів, що восени 2026 року ніжно-рожева палітра здатна звучати стримано, шляхетно та по-справжньому універсально.

Скандинавські модниці перетворили цей відтінок на самодостатню базу для складних образів. Про це детальніше – розповідає видання Elle.

Наймоднішний колір осені 2026 року

Тепер його сміливо поєднують із класичними штанними костюмами, пальтами, спортивними речами та грубими фактурами, завдяки чому він доречний у щоденному гардеробі.

Найпростіший спосіб інтегрувати цей тренд у свій стиль – вибудувати весь аутфіт навколо однієї рожевої речі, наприклад, светра, сорочки чи спідниці.

Що носити восени 2026 року – стильні образи / Фото Pinterest

Як зауважили редактори Elle, беззаперечним фаворитом сезону стала пара ніжно-рожевого з глибоким шоколадним відтінком. Такий дует виглядає особливо вишукано разом із затишним трикотажем, картатим блейзером або прямими штанами.

Рожевий – наймодніший колір осені / Фото Pinterest

Цікавих трансформацій зазнав і монохромний total pink, який більше не має інфантильного вигляду завдяки грі текстур. Скандинавки активно поєднують в одному образі пастельні й насичені тони, міксуючи пухнасту вовну з прозорими тканинами, а щільну шкіру – з тонким шовком.

Як стилізувати рожевий колір в одязі / Фото Pinterest

Тим, хто поки не готовий до кардинальних змін, дизайнери радять почати з точкових акцентів. Зокрема, шовкова хустка, пастельна сумка, щільні гольфи або балетки миттєво освіжать звичний базовий гардероб у сірих, чорних чи бежевих тонах.

Поки один несподіваний відтінок стрімко завойовує світові подіуми, інші улюбленці минулих сезонів остаточно здають свої позиції. Читайте в нашому наступному матеріалі, від яких кольорів варто відмовитися цієї осені, аби ваш гардероб не виглядав застарілим.