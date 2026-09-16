Які чоботи обрати на осінь та зиму: 5 трендових моделей від Андре Тана
З настанням осені легке відкрите взуття час замінити на теплі чоботи, які захистять від холоду та негоди.
Андре Тан у новому відео в інстаграмі назвав п'ять моделей, на які варто звернути увагу цього сезону, а також розповів, як їх стилізувати.
Запам'ятайте, чоботи мають бути не лише модними, а й зручними, бо красивою ходою називається та, якою ви не просто йдете, а якою ви просто несетесь додому,
– підкреслив модельєр.
Які чоботи в тренді цієї осені та зими?
Ботфорди
Першими у списку Андре Тана опинилися ботфорди. Високі чоботи, що сягають вище коліна, роблять образ ефектнішим і особливо добре поєднуються з короткими речами. Дизайнер радить поєднувати ботфорди з мініспідницями або вузькими штанами. Чоботи в такому разі можуть стати головним акцентом образу. У прохолодну погоду look можна доповнити довгим пальтом.
Байкерські чоботи
Ще одна актуальна модель – байкерські чоботи. Для них характерні масивна підошва та ремінці з пряжками, які додають взуттю характерного брутального вигляду. За словами дизайнера, найцікавіше такі чоботи виглядають у поєднанні з жіночними речами. Їх можна носити з легкою сукнею або спідницею, створюючи контраст між грубим взуттям і ніжним одягом.
Чоботи з анімалістичним принтом
До списку трендів також потрапили чоботи з анімалістичними принтами. Це можуть бути моделі зі зміїним, леопардовим або іншим хижим візерунком. Оскільки таке взуття саме по собі привертає увагу, дизайнер радить не перевантажувати образ іншими яскравими деталями. Анімалістичні чоботи краще поєднувати зі спокійними та однотонними речами.
Чоботи з широкою халявою
Серед актуальних моделей сезону – і м'які чоботи з широкою халявою. Вони мають більш розслаблений силует і добре вписуються у повсякденні образи. Такі чоботи Андре Тан також рекомендує поєднувати зі спідницями міді та вузькими штанами.
Пухнасті чоботи
Завершують список пухнасті чоботи. Вони одразу привертають увагу та додають образу затишку, а водночас добре захищають від холоду. При цьому дизайнер зауважив, що таке взуття краще носити у суху погоду, адже в дощ воно може втратити свій вигляд.
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