Андре Тан у новому відео в інстаграмі назвав п'ять моделей, на які варто звернути увагу цього сезону, а також розповів, як їх стилізувати.

Запам'ятайте, чоботи мають бути не лише модними, а й зручними, бо красивою ходою називається та, якою ви не просто йдете, а якою ви просто несетесь додому,

– підкреслив модельєр.

Андре Тан / Фото @slavik_lyzhov

Які чоботи в тренді цієї осені та зими?

Ботфорди

Першими у списку Андре Тана опинилися ботфорди. Високі чоботи, що сягають вище коліна, роблять образ ефектнішим і особливо добре поєднуються з короткими речами. Дизайнер радить поєднувати ботфорди з мініспідницями або вузькими штанами. Чоботи в такому разі можуть стати головним акцентом образу. У прохолодну погоду look можна доповнити довгим пальтом.

Ботфорди / Фото з інстаграм-сторінки India Moon

Байкерські чоботи

Ще одна актуальна модель – байкерські чоботи. Для них характерні масивна підошва та ремінці з пряжками, які додають взуттю характерного брутального вигляду. За словами дизайнера, найцікавіше такі чоботи виглядають у поєднанні з жіночними речами. Їх можна носити з легкою сукнею або спідницею, створюючи контраст між грубим взуттям і ніжним одягом.

Образ з байкерськими чоботами / Фото з інстаграм-сторінки Rica de Marré

Чоботи з анімалістичним принтом

До списку трендів також потрапили чоботи з анімалістичними принтами. Це можуть бути моделі зі зміїним, леопардовим або іншим хижим візерунком. Оскільки таке взуття саме по собі привертає увагу, дизайнер радить не перевантажувати образ іншими яскравими деталями. Анімалістичні чоботи краще поєднувати зі спокійними та однотонними речами.

Образ із чоботами з анімалістичним принтом / Фото з інстаграм-сторінки Dominique Nurtsch

Чоботи з широкою халявою

Серед актуальних моделей сезону – і м'які чоботи з широкою халявою. Вони мають більш розслаблений силует і добре вписуються у повсякденні образи. Такі чоботи Андре Тан також рекомендує поєднувати зі спідницями міді та вузькими штанами.

Образ з чоботами з широкою халявою / Фото з інстаграм-сторінки @vanytaylor

Пухнасті чоботи

Завершують список пухнасті чоботи. Вони одразу привертають увагу та додають образу затишку, а водночас добре захищають від холоду. При цьому дизайнер зауважив, що таке взуття краще носити у суху погоду, адже в дощ воно може втратити свій вигляд.

Образ з пухнастими чоботами / Фото з інстаграм-сторінки Astrid Lonsdale

Якщо оновлюєте гардероб до нового сезону, варто звернути увагу не лише на взуття. Раніше ми розповідали які 3 моделі джинсів уже вийшли з моди.