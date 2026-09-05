Ніжність замість темної класики: як носити трендовий відтінок макіяжу цієї осені

З настанням перших прохолодних днів у б'юті-рутину традиційно повертаються насичені винні та темно-зелені барви. Однак восени 2026 року у трендах макіяжу також з'являється несподівана ніжність та казковий вайб whimsy.

Щойно температура повітря починає знижуватися, у б'юті-сферу повертаються звичні осінні кольори – бордовий, темно-синій та глибокий шоколадний. Однак, як зазначає видання Cosmopolitan, у цьому сезоні у стрічках соцмережах з'являється неочікуваний фаворит – wisteria haze.

Наймодніший макіяж осені 2026

Це димчаста й приглушена версія лавандового кольору, яка дещо суперечить традиційній осінній палітрі, але саме завдяки цьому контрасту має вишуканий та актуальний вигляд. Мерехтливий бузково-ліловий відтінок поступово підкорює макіяж очей, губ і вилиць.

Laufey показала красивий макіяж на осінь 2026 / Фото з інстаграму Chanel Beauty Community

Головний секрет макіяжу wisteria haze полягає в його універсальності та здатності м'яко освіжати обличчя в похмурі дні. Це приглушена осіння інтерпретація пастельних тонів, яка чудово розкривається в поєднанні з відтінками мальви, темно-сірим та сріблястими акцентами.

Практично будь-який відтінок може виглядати доречно в сезоні, якщо решта образу підтримує його настрій. Наприклад, лавандові тіні або делікатне сяйво на вилицях миттєво набувають осіннього вигляду, якщо доповнити макіяж затишним вовняним светром або кашеміровим кардиганом.

З чим поєднувати б'юті-образ у цьому сезоні

Щоб створити цілісний та гармонійний аутфіт, вишуканий макіяж варто доповнити відповідним дизайном нігтів. Осінній nail-art пропонує безліч стильних рішень для кожного настрою.

До речі, раніше ми вже писали про затишний манікюр heritage hands та як його повторити. Окрім того, у моді залишаються глибокий шоколадний відтінок, насичена слива та кольоровий френч на коротких нігтях.