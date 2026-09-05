Как только температура воздуха начинает снижаться, в бьюти-сферу возвращаются привычные осенние цвета – бордовый, темно-синий и насыщенный шоколадный. Однако, как отмечает издание Cosmopolitan, в этом сезоне в лентах социальных сетей появляется неожиданный фаворит – wisteria haze.

Самый модный макияж осени 2026

Это дымчатая и приглушенная версия лавандового цвета, которая несколько противоречит традиционной осенней палитре, но именно благодаря этому контрасту выглядит изысканно и актуально. Мерцающий сиренево-лиловый оттенок постепенно завоевывает макияж глаз, губ и скул.

Laufey показала красивый макияж на осень 2026 года / Фото из инстаграма Chanel Beauty Community

Главный секрет макияжа wisteria haze заключается в его универсальности и способности мягко освежать лицо в пасмурные дни. Это приглушенная осенняя интерпретация пастельных тонов, которая прекрасно раскрывается в сочетании с оттенками мальвы, темно-серыми и серебристыми акцентами.

Практически любой оттенок может уместно смотреться в этом сезоне, если остальные элементы образа поддерживают его настроение. Например, лавандовые тени или нежное сияние на скулах мгновенно приобретают осенний облик, если дополнить макияж уютным шерстяным свитером или кашемировым кардиганом.

С чем сочетать бьюти-образ в этом сезоне

Чтобы создать целостный и гармоничный образ, изысканный макияж стоит дополнить подходящим дизайном ногтей. Осенняя нейл-арт предлагает множество стильных решений для любого настроения.

Кстати, ранее мы уже писали об уютном маникюре heritage hands и о том, как его повторить. Кроме того, в моде остаются глубокий шоколадный оттенок, насыщенная слива и цветной френч на коротких ногтях.