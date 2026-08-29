В этом сезоне ногти напоминают изысканное полотно с текстильными фактурами, которые вызывают ощущение тепла, ностальгии и мастерства. Как пишет Scratch, Magazine, в основе направления Heritage hands лежит уважение ко многолетним ремесленным традициям: древние ткани, узнаваемые этнические орнаменты, твидовые переплетения и ручная вязка, созданные мастерами прошлых веков.

Вместо сложного френча или яркого неонового цвета бьюти-сфера предлагает перенести на ногтевую пластину эстетику древних текстильных ремесел и любимых тканей, с которыми мы всегда ассоциируем тепло. Такой дизайн выгодно смотрится в сочетании с нейтральной цветовой палитрой – от молочного и кремового до глубокого шоколадного, а также со сдержанными короткими или миндалевидными ногтями. Это позволяет сложным ремесленным узорам раскрыться без лишней пестроты. Хотя и без пестроты нейл-мастера нас не оставят.

Самый популярный осенний маникюр 2026

Твидовое переплетение. Это текстурный имитационный дизайн, отсылающий к культовым костюмам Chanel и аристократическому осеннему гардеробу. Мастера создают его с помощью микса хаотичных мелких штрихов белого, черного, бежевого и бордового лака, визуально воссоздавая переплетенные нити плотной шерстяной ткани. Лучше всего такой маникюр смотрится в качестве акцентного дизайна на нескольких пальцах. Но вы всегда можете выбрать свой вариант.



Твидовый маникюр на осень 2026 / фото из инстаграма

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"Гусиная лапка" и геометрический аргайл. Строгие костюмные узоры, которые мгновенно придают нейл-арту элегантности и сдержанной "дороговизны". Четкие геометрические ромбы с тонкой перекрещивающейся сеткой или изящный мелкий черно-белый орнамент требуют от мастера высокой ювелирной точности, но результат будет просто невероятным. Это идеальный выбор для деловых нарядов или поклонниц сдержанной роскоши.



Маникюр в стиле аргайл / фото из инстаграма



Гусиная лапка в маникюре / фото из инстаграма

Тартан и традиционная шотландка. Уютная клетка во всех ее вариациях – от полупрозрачной сетки до насыщенных многоуровневых линий. В этом сезоне популярны традиционные осенние оттенки: глубокий изумрудный, насыщенный бордовый, горчичный и теплый кофейный. Но мастера предлагают поэкспериментировать и с неожиданными яркими оттенками.



Стильный маникюр на осень 2026 / фото из инстаграма

Объемная "бабушкина" вязка. Главный символ осеннего уюта и самый приятный на ощупь дизайн этого сезона. Кстати, когда-то он уже был на пике популярности. Это рельефный нейл-арт, созданный с помощью густого 3D-геля и матовой пудры, который в точности воспроизводит фактуру любимого теплого свитера с объемными плетеными косичками и узорами. Такое покрытие обычно отлично смотрится в молочных, пастельных и сливочных тонах. Это прям такой осенний-осенний маникюр.



Вязаный маникюр на осень 2026 / фото из инстаграма

И это лишь один из модных трендов маникюра, который мы будем носить уже этой осенью. Смотрите полную подборку стильных осенних нейл-артов.