Розкішний манікюр, який захопив серця модниць цієї осені: його обожнює Гейлі Бібер

Восени модницям завжди хочеться зробити нігті затишних і теплих відтінків. Оновлена версія знаменитого манікюру від Гейлі Бібер пропонує вишукану альтернативу яскравим дизайнам, яка личить кожній.

Як повідомляє видання Myself, знаменитий дизайн glazed donut hails, який популяризувала Гейлі Бібер, отримав нове стильне прочитання. Ванільний хром став стриманішим, теплішим та ще більш універсальним варіантом для повсякденного образу.

Найелегантніший манікюр осені 2026

Головна особливість vanilla chrome nails полягає в м'якій кремовій основі з легким теплим підтоном. Завдяки цьому покриття виглядає максимально природно, але з додаванням розкішного перламутрового сяйва.

Цей дизайн підходить для будь-якої довжини та форми нігтів, однак найкраще розкривається на довгій мигдалеподібній формі. Спеціальна пудра з перлинним ефектом створює м'який перелив, що візуально подовжує пальці та надає рукам доглянутого вигляду.

Що цікаво, створити такий дизайн можна навіть без складного гель-лакового покриття. Для звичайного манікюру достатньо обрати кремовий лак та перекрити його топом з перламутровим шимером.

Хромові нігті – стильний манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Як повторити трендовий манікюр вдома

Щоб повторити "глазуровані нігті" самостійно вдома, спершу надайте своїм нігтям бажаної форми. Зокрема, це може бути мигдаль або короткий квадрат. Потім ретельно очистіть нігтьову пластину та нанесіть базове покриття для захисту та кращого зчеплення матеріалу.

Далі покрийте нігті кремовим лаком у два шари та просушіть їх під лампою. Після цього нанесіть топове покриття без липкого шару і знову зафіксуйте.

Одразу після просушування, поки нігті ще теплі, втріть пудру за допомогою аплікатора для тіней. Зніміть залишки пігменту м'яким пензликом і закріпіть результат топом.

Який манікюр зробити восени – ідеї дизайну / Фото Pinterest

Багато дівчат стикаються з тим, що хромована пудра замість дзеркального сяйва починає просто блищати дрібними лелітками. Це відбувається через використання топу з липким шаром, який перешкоджає рівномірному розподілу пігменту.

Щоб цього уникнути, обирайте топ з позначкою "без липкого шару". Також не використовуйте занадто багато продукту, аби покриття залишалося легким та акуратним.

Днями ми розповідали про красивий манікюр, який омолоджує руки.