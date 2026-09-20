Как сообщает издание Myself, знаменитый дизайн "glazed donut hails", который популяризировала Хейли Бибер, получил новую стильную интерпретацию. Ванильный хром стал более сдержанным, теплым и еще более универсальным вариантом для повседневного образа.

Самый элегантный маникюр осени 2026 года

Главная особенность "vanilla chrome nails" заключается в мягкой кремовой основе с легким теплым подтоном. Благодаря этому покрытие выглядит максимально естественно, но с добавлением роскошного перламутрового сияния.

Этот дизайн подходит для любой длины и формы ногтей, однако лучше всего смотрится на длинной миндалевидной форме. Специальная пудра с жемчужным эффектом создает мягкий перелив, который визуально удлиняет пальцы и придает рукам ухоженный вид.

Что интересно, создать такой дизайн можно даже без сложного гель-лакового покрытия. Для обычного маникюра достаточно выбрать кремовый лак и перекрыть его топом с перламутровым шиммером.

Хромированные ногти – стильный маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Как повторить трендовый маникюр дома

Чтобы повторить "глазурованные ногти" самостоятельно дома, сначала придайте своим ногтям желаемую форму. В частности, это может быть миндаль или короткий квадрат. Затем тщательно очистите ногтевую пластину и нанесите базовое покрытие для защиты и лучшего сцепления материала.

Далее нанесите на ногти кремовый лак в два слоя и просушите их под лампой. После этого нанесите топовое покрытие без липкого слоя и снова зафиксируйте.

Сразу после просушки, пока ногти еще теплые, втрите пудру с помощью аппликатора для теней. Удалите остатки пигмента мягкой кисточкой и закрепите результат топом.

Какой маникюр сделать осенью – идеи дизайна / Фото Pinterest

Многие девушки сталкиваются с тем, что хромированная пудра вместо зеркального блеска начинает просто сиять мелкими блестками. Это происходит из-за использования топа с липким слоем, который препятствует равномерному распределению пигмента.

Чтобы этого избежать, выбирайте топ с пометкой "без липкого слоя". Также не наносите слишком много средства, чтобы покрытие оставалось легким и аккуратным.

На днях мы рассказывали о красивом маникюре, который омолаживает руки.