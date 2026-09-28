Сміливі розрізи, пір'я та тонни блиску: найяскравіші вбрання зірок на церемонії MTV VMA 2026

У ніч з 27 проти 28 вересня відгриміла довгоочікувана церемонія MTV Video Music Awards. Мережа гудить від обговорень модних образів зірок, які відмовилися від звичних вечірніх суконь та показали сміливі та незвичні аутфіти від топових світових дизайнерів.

Про найкращі вбрання знаменитостей на церемонії MTV VMA 2026 вже розповіло видання Who What Wear.

Найкращі образи зірок на VMA 2026

Співачка Тейлор Свіфт вийшла до фотографів у сукні від Tamara Ralph, яку для неї підібрав стиліст Джозеф Касселл Фалконер. Образ артистки складався з чорного оксамитового верху без рукавів і прямої сріблястої спідниці, повністю розшитої лелітками.

Співачка Charli xcx звернулася до естетики "нульових" разом зі стилістом Крісом Гораном. Бренд Saint Laurent підготував для співачки чорний оксамитовий костюм. Зокрема, ультракороткий топ з прозорою вставкою на грудях та довга спідниця з дуже низькою посадкою.

Акторка Періс Гілтон обрала звичний для себе яскравий образ від The Blonds. Вона з'явилася в сріблястій мінісукні з металевої сітки з глибоким декольте, яку доповнила високими чобітьми-гладіаторами з камінцями та довгими рукавичками в тон.

LISA, учасниця південнокорейського гурту Blackpink, здивувала гостей контрастним вбранням у червоному кольорі. Вона одягла легку напівпрозору сукню від Quine Li, а зверху накинула масивне хутряне пальто з довгим шлейфом від The Attico.

Американська співачка Normani продемонструвала футуристичний образ від бренду Robert Wun. Металевий темно-золотий комбінезон переходив у пишну плісировану спідницю, а головною родзинкою аутфіту стала величезна об'ємна квітка на плечі.

Австралійський співак Трой Сіван завітав на премію у костюмі від Erdem, над яким працював стиліст Марк Форне. Артист поєднав строгий чорний піджак і білу сорочку з незвичною деталізацією – з чорною тканиною на талії та білим пір'ям на штанах.

Співачка Теяна Тейлор разом зі стилістами Wayman + Micah обрала бренд Zuhair Murad. Вона вийшла на червону доріжку у сукні з напівпрозорого чорного мережива з глибоким вирізом, яку модельєри прикрасили густим пір'ям на рукавах і подолі.

До речі, ми вже опублікували матеріал про переможців цьогорічної премії MTV VMA.