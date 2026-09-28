Про найкращі вбрання знаменитостей на церемонії MTV VMA 2026 вже розповіло видання Who What Wear.

Найкращі образи зірок на VMA 2026

Співачка Тейлор Свіфт вийшла до фотографів у сукні від Tamara Ralph, яку для неї підібрав стиліст Джозеф Касселл Фалконер. Образ артистки складався з чорного оксамитового верху без рукавів і прямої сріблястої спідниці, повністю розшитої лелітками.

Співачка Charli xcx звернулася до естетики "нульових" разом зі стилістом Крісом Гораном. Бренд Saint Laurent підготував для співачки чорний оксамитовий костюм. Зокрема, ультракороткий топ з прозорою вставкою на грудях та довга спідниця з дуже низькою посадкою.

Акторка Періс Гілтон обрала звичний для себе яскравий образ від The Blonds. Вона з'явилася в сріблястій мінісукні з металевої сітки з глибоким декольте, яку доповнила високими чобітьми-гладіаторами з камінцями та довгими рукавичками в тон.

LISA, учасниця південнокорейського гурту Blackpink, здивувала гостей контрастним вбранням у червоному кольорі. Вона одягла легку напівпрозору сукню від Quine Li, а зверху накинула масивне хутряне пальто з довгим шлейфом від The Attico.

Американська співачка Normani продемонструвала футуристичний образ від бренду Robert Wun. Металевий темно-золотий комбінезон переходив у пишну плісировану спідницю, а головною родзинкою аутфіту стала величезна об'ємна квітка на плечі.

Австралійський співак Трой Сіван завітав на премію у костюмі від Erdem, над яким працював стиліст Марк Форне. Артист поєднав строгий чорний піджак і білу сорочку з незвичною деталізацією – з чорною тканиною на талії та білим пір'ям на штанах.

Співачка Теяна Тейлор разом зі стилістами Wayman + Micah обрала бренд Zuhair Murad. Вона вийшла на червону доріжку у сукні з напівпрозорого чорного мережива з глибоким вирізом, яку модельєри прикрасили густим пір'ям на рукавах і подолі.

До речі, ми вже опублікували матеріал про переможців цьогорічної премії MTV VMA.