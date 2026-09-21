Ці червоні кросівки вже підкорили світ: 3 образи, від яких складно відвести погляд

Яскраве взуття здатне миттєво перетворити навіть найпростіший базовий аутфіт на вишуканий модний образ. Червоні кросівки залишаються ключовим трендом осені, адже додають динаміки та свіжості щоденним "лукам".

Як повідомляє видання Vogue, соковиті червоні кросівки вже не перший сезон утримують лідерські позиції в модних рейтингах. Вони вдало поєднують спортивний комфорт із вишуканою універсальністю, тож легко перетворюються на головну деталь щоденного гардероба.

Свого часу популяризації такого взуття сприяли супермоделі Джіджі Хадід та Гейлі Бібер. Втім, нині червоні кросівки вже стали самодостатньою класикою, яка не потребує додаткової зіркової підтримки.

Стильні образи з червоними кросівками на осінь

Червоні кросівки легко вписати як в офісні, так і в повсякденні осінні образи. Для ділового стилю їх варто поєднувати з сорочкою на ґудзиках та класичними штанами прямого крою. Яскравий акцент на взутті врівноважить стриманість костюма й додасть образу сучасної невимушеності.

Крім цього, такі кросівки гармонійно виглядатимуть з сукнею довжини міді та м’яким кардиганом, підкреслюючи жіночність силуету й роблячи комплект цікавішим.

Як носити червоні кросівки восени – модні образи / Фото Pinterest

А для класичної осінньої бази достатньо поєднати їх з кашеміровим джемпером з круглим вирізом, улюбленими джинсами та тренчем – червоний колір створить потрібний фокус і освіжить стриману палітру.

Обираючи червоні кросівки, варто звертати увагу на лаконічні моделі. Так, наприклад, простий силует допоможе врівноважити насичений відтінок.

Також особливо актуальними залишаються пари в ретростилі та кросівки з низьким профілем. Завдяки стриманому дизайну вони легко поєднуються з різним одягом – як з класичними костюмами, так з джинсовими образами.

Стильний образ на осінь з червоними кросівками / Фото Pinterest

До речі, раніше наша редакція ділилася стильними способами носити білі джинси восени.