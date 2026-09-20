Білі джинси можна легко та вишукано адаптувати до прохолодної погоди, адже білий колір виступає як ідеальне чисте полотно для осінніх текстур і палітри. Він чудово відтіняє глибокі відтінки хакі, бордо, коричневого та створює ефектний контраст із затишним трикотажем або шкірою, пише ELLE.

Замшева куртка та виразний кулон

Ефектне поєднання м'якого текстурного верху із білими джинсами створює витончений ефект дорогого образу. Білі джинси візуально видовжують силует, а додаткові масивні прикраси зроблять образ цікавішим.



Як носити білі джинси восени / Фото з Pinterest

Білі джинси та шкіряний бомбер

Контраст ніжних та масивних фактур завжди має виграшний вигляд. В цей образ можна додати подовжений мереживний топ та шкіряний бомбер чи куртку, що створить динамічний та сучасний міський лук.



Білі джинси та чорна куртка на осінь / Фото з інстаграму Olivia Wayman

Класичний тренч та акцентний ремінь

Білі джинси фасону barrel-leg гармонійно поєднують повсякденність та елегантність. Доповніть їх лаконічною сорочкою, класичним тренчем і акцентним ременем, щоб підкреслити талію.



З чим поєднувати білі джинси восени / Фото з Pinterest

Яскравий светр та гостроносі балетки

Яскраво-червоний трикотажний светр має ще соковитіший вигляд на тлі сніжно-білого деніму прямого крою. Світові зірки та фешн-блогерки обирають саме цю формулу, доповнюючи її елегантними гостроносими балетками та мінімалістичними окулярами.



Білі джинси та червоний светр на осінь / Фото з Pinterest

Приталений жакет та масивні прикраси

Світлий денім дозволяє зробити головним акцентом жакет із чіткою лінією талії. Масивні срібні чи золоті прикраси підкреслять чисті лінії та додадуть образу стриманого шику.



Як стильно носити білі джинси восени / Фото з інстаграму Enush clothing

Кардиган у клітинку та темні аксесуари

Підкреслити осінній настрій найпростіше за допомогою принту у клітинку. Мегавільні білі джинси у поєднанні з затишним кардиганом та темними аксесуарами створюють невимушений ансамбль.



З чим поєднувати білі джинси восени 2026 / Фото з інстаграму Second female

До речі, раніше ми також розповідали про практичні поєднання базових речей для прохолодної пори року. Білі джинси особливо стильний матимуть вигляд у дуеті з лонгслівом-хенлі, який легко стане основою комфортного щоденного аутфіту.