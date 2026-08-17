Густі та пишні вії за лічені хвилини: відома модель поділилася простим трюком у макіяжі

Жінки постійно перебувають в пошуку методів чи косметичних засобів, які б зробили вії пишнішими, довшими та густішими. Деякі з цих способів дійсно працюють, а інші виявляються лише марним витрачанням часу.

Американська модель і одна з "ангелів" Victoria's Secret Жасмін Тукс, яка роками працювала з найкращими візажистами світу, поділилася своїм перевіреним лайфхаком, пише Who What Wear. За її словами, аби досягти ефекту густих вій, зовсім не обов'язково наклеювати штучні пучки чи наносити туш у кілька важких шарів – достатньо використати правильну техніку підведення очей.

Секрет густих вій від Жасмін Тукс

Головний трюк моделі – це техніка tightlining – промальовування міжвійкового простору (верхньої слизової лінії) олівцем. Для цього Жасмін використовує м'який водостійкий олівець матового темно-коричневого відтінку (хоча тут все дуже індивідуально). Вона акуратно підкреслює лінію росту верхніх вій, а на зовнішніх куточках очей злегка розтушовує пігмент, створюючи м'яку, ледь помітну стрілку.



Макіяж Жасмін Тукс / фото з інстаграму

Використання олівця для непомітного підкреслення лінії росту вій – це один із моїх улюблених трюків, який робить вії візуально густішими та пишнішими. Це додає очам виразності, але без відчуття перевантаженості чи занадто "складного" макіяжу,

– ділиться Тукс.

Ідеальний макіяж очей: поради від відомої моделі

Окрім міжвійкового лайфхаку (tightlining) Жасмін Тукс дотримується ще кількох правил для створення свого фірмового "смокі" у стилі супермоделей 90-х:

легка недбалість замість ідеальних ліній. Модель переконана, що чіткі графічні стрілки вимагають забагато зусиль. Вона віддає перевагу м'яко розтушованим лініям, які створюють природний і невимушений ефект;

шоколадні та теплі коричневі відтінки. Замість глибокого вугільно-чорного олівця Жасмін обирає матовий warm brown. Це робить погляд м'якшим, а макіяж – дорожчим і природнішим;

коричнева туш для фінішу. Аби закріпити результат і не перекреслити легкість, модель наносить коричневу туш легкими зигзагоподібними рухами від самих коренів вій.



Як зробити ідеальний макіяж / фото з інстаграму

Завдяки цим простим прийомам макіяж має свіжий вигляд, а вії здаються природно густими без зайвих зусиль. І поки на вулиці все ще тримається спека, вам також знадобляться корисні лайфхаки щодо стійкості макіяжу влітку.