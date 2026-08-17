Американская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Жасмин Тукс, которая на протяжении многих лет работала с лучшими визажистами мира, поделилась своим проверенным лайфхаком, пишет Who What Wear. По ее словам, чтобы добиться эффекта густых ресниц, вовсе не обязательно наклеивать искусственные пучки или наносить тушь в несколько плотных слоев – достаточно использовать правильную технику подводки глаз.

Секрет густых ресниц от Жасмин Тукс

Главный трюк модели – это техника tightlining – прорисовка межресничного пространства (верхней линии слизистой) карандашом. Для этого Жасмин использует мягкий водостойкий карандаш матового темно-коричневого оттенка (хотя здесь все очень индивидуально). Она аккуратно подчеркивает линию роста верхних ресниц, а на внешних уголках глаз слегка растушевывает пигмент, создавая мягкую, едва заметную стрелку.



Макияж Жасмин Тукс / фото из инстаграма

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Использование карандаша для незаметного подчеркивания линии роста ресниц – это один из моих любимых приемов, который визуально делает ресницы гуще и пышнее. Это придает глазам выразительности, но без ощущения перегруженности или слишком "сложного" макияжа,

– делится Тукс.

Идеальный макияж глаз: советы от известной модели

Помимо лайфхака с подводкой между ресницами (tightlining) Жасмин Тукс придерживается еще нескольких правил для создания своего фирменного "смоки" в стиле супермоделей 90-х:

легкая небрежность вместо идеальных линий. Модель убеждена, что четкие графические стрелки требуют слишком много усилий. Она отдает предпочтение мягко растушеванным линиям, которые создают естественный и непринужденный эффект;

шоколадные и теплые коричневые оттенки. Вместо глубокого угольно-черного карандаша Жасмин выбирает матовый warm brown. Это делает взгляд мягче, а макияж – дороже и естественнее;

коричневая тушь для завершающего штриха. Чтобы закрепить результат и не перечеркнуть легкость, модель наносит коричневую тушь легкими зигзагообразными движениями от самых корней ресниц.



Как сделать идеальный макияж / фото из инстаграма

Благодаря этим простым приемам макияж выглядит свежо, а ресницы кажутся естественно густыми без лишних усилий. И пока на улице все еще царит жара, вам также пригодятся полезные лайфхаки по стойкости макияжа летом.