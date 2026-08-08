Редакция 24 Канала собрала самые полезные и эффективные советы, которые когда-либо давали ведущие визажисты. Эти простые, но действенные приемы помогут вашему образу оставаться свежим в течение всего дня.

Как сделать летний макияж: правильная подготовка кожи

Главная ошибка, которую допускают женщины летом – перегрузка кожи плотными увлажняющими кремами перед нанесением тонального средства. В жаркий день жирные текстуры начинают расслаиваться прямо под косметикой. Вместо этого выбирайте легкие сыворотки на водной основе, которые быстро впитываются, и матирующие праймеры с фиксирующим эффектом (grip-primers). Кожа должна быть увлажненной, но не скользкой.

Макияж летом: легкое покрытие и наслоение текстур

Пытаться перекрыть несовершенства плотным тональным кремом в жару – заранее обреченная на провал идея. Гораздо надежнее работают легкие флюиды, BB-кремы с SPF или локальное нанесение консилера. Звездные визажисты используют технику "сэндвича": вместо того, чтобы распылять фиксатор макияжа только в конце, его наносят слоями – после ухода, после тональной основы и уже в качестве финального штриха. Для максимальной стойкости кремовые румяна и бронзеры сверху обязательно дублируют сухими текстурами.



Как правильно сделать летний макияж / фото Magnific

Чем краситься летом: точечная пудра и термотушь

Не стоит покрывать пудрой все лицо, ведь в сочетании с потовыми железами это создаст эффект маски. Наносите пудру пушистой кистью или спонжем точечно: на Т-зону, крылья носа и подбородок. Вместо обычной водостойкой туши выбирайте термотушь (tubing mascara) – она обволакивает ресницы специальным полимером, который не размазывается от кожного жира и смывается только теплой водой. Для губ лучше выбрать стойкий тинт, а контурный карандаш перед нанесением помады стоит слегка припудрить прозрачной пудрой.

Для макияжа в жаркие летние дни вам понадобится фиксатор, и мы уже знаем, как его правильно выбрать.