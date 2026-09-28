Балетки відходять на другий план: яке взуття стало їхньою альтернативою цієї осені

Балетки залишаються одним із найпопулярніших варіантів взуття, але дизайнери продовжують шукати їм цікаві альтернативи. Влітку в моді були джазові туфлі – м'які шкіряні моделі зі шнурівкою.

А цієї осені увагу привертають туфлі в оперному стилі. Про новий тренд розповіло модне видання Marie Claire.

Туфлі в оперному стилі мають цікаву історію. У 19 столітті таке взуття носили чоловіки на офіційні вечірні заходи. Класична модель мала невисокий каблук, була без застібок, із чорної лакованої шкіри та з невеликим бантом із репсової стрічки спереду.

Сучасні моделі ж виглядають значно простіше й більш повсякденно. Вони щільно прилягають до ноги, мають закриту передню частину та можуть бути як зовсім без підборів, так і на невисокому каблуці. За формою такі туфлі нагадують щось середнє між балетками та класичними човниками.

Оперні туфлі / Фото Arthur Sleep

The Row, Cos і By Far вже випускають моделі, які нагадують домашні капці, а Khaite, Bode та Phoebe Philo роблять туфлі на невисокому підборі, які більше нагадують оригінальні оперні човники.

Це взуття легко вписати у звичайний гардероб. Його можна носити з джинсами, класичними штанами чи спідницями. Кендалл Дженнер, до прикладу, поєднала туфлі в оперному стилі з вовняною мідіспідницею та водолазкою.

Кендалл Дженнер в оперних туфлях / Фото Getty images

Щодо кольорів, то тут теж є різні варіанти: від класичних чорних до шоколадно-коричневих, бордових і навіть червоних.

Сучасні варіанти оперних туфель / Скриншоти з сайтів COS, The Row та Bode

Якщо ж класичні балетки вам подобаються більше, ніж новий тренд, їх цілком можна залишити у своєму осінньому гардеробі. Раніше ми розповідали про три моделі, на які варто звернути увагу цього сезону.