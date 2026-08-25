Цієї осені їх носитимуть усі модниці: 5 головних трендів чобіт 2026 року

Осінь уже близько, а це означає, що час оновлювати не лише гардероб, а й взуття. Чоботи – один із найпрактичніших варіантів для нового сезону.

Модне видання Who What Wear назвало п'ять трендових моделей, які цієї осені будуть буквально всюди.

Ультрависокі чоботи у 2026 році беззаперечно випереджають інші моделі. Вони однаково добре поєднуються як із мініспідницями, так і з джинсами вузького крою. Такий універсальний фасон підійде і для невимушеної прогулянки магазинами – у цьому випадку краще обрати модель на пласкій підошві, — і для більш ефектних образів, наприклад, для побачення.

Образ із чоботами вище коліна / Фото з інстаграму Janibell Brown

Приспущені чоботи – ще один тренд осені 2026 року. М'які силуети створюють невимушений образ у дусі бохо. Такий фасон виглядає елегантно й водночас розслаблено, тому цієї осені він буде одним із найактуальніших.

Образ із приспущеними чоботами / Фото з Pinterest

"Відьомські" чоботи також будуть у тренді. Йдеться про моделі з дуже гострим носком, шнурівкою або ґудзиками та деталями, що нагадують корсет. Вони мають трохи готичний і загадковий вигляд та допоможуть зробити образ цікавим.

Образ із "відьомськими" чоботами / Фото з Pinterest

Чоботи з анімалістичним принтом залишаться актуальними восени 2026 року. У тренді будуть леопардові, зміїні, зеброві та інші тваринні принти. Щоб не перевантажити образ, такі моделі варто їх поєднувати з базовими речами – джинсами, легкими сукнями або довгими спідницями. У такому випадку чоботи стануть головним акцентом образу.

Чоботи кольору сірого пітона на підборах / Фото з сайту бренду One by One

Чоботи в стилі боксерських – пласкі моделі, що нагадують взуття боксерів. Восени 2026 року вони виходять за межі спортивного стилю та стають повноцінним модним трендом.

Чоботи в стилі боксерських / Фото з інстаграму Jordan Grant

Якщо ж ви шукаєте альтернативу класичним чоботам, раніше ми розповідали про ще один тренд цієї осені – замшеві кросівки. Розповідаємо про 10 стильних моделей, які варто додати до гардероба.