Не витрачайте годину на зачіску: 5 ідей на 1 вересня, які легко повторити

1 вересня вже зовсім близько, а це означає, що час подумати не лише про вбрання, а й про зачіску. Вона не обов'язково має бути складною чи займати багато часу – достатньо кількох простих прийомів, щоб зробити образ святковішим.

24 Канал зібрав кілька варіантів зачісок для дівчат різного віку. Тут є як зовсім прості ідеї, які можна повторити за кілька хвилин, так і трохи складніші варіанти з цікавими деталями. Водночас усі вони досить легкі у виконанні й не потребують багато часу.

Локони з бантиком

Простий варіант зачіски, який займе у вас небагато часу. Спочатку накрутіть волосся по всій довжині на плойку у напрямку до обличчя. Техніку накручування можна переглянути на відео нижче. Після цього візьміть по одному пасму з обох боків, відведіть їх назад і зафіксуйте заколкою у вигляді бантика. За бажанням волосся можна залишити просто розпущеним – легкі локони самі по собі матимуть святковий вигляд.

Локони з маленькими косичками

Інший простий варіант – накрутити волосся по всій довжині, приділивши особливу увагу кінчикам. А з пасом біля обличчя з обох боків можна заплести маленькі косички.

Для першокласниці їх можна закріпити маленькими кольоровими резинками або прикрасити бантиками. Старшим дівчатам достатньо тонких резинок у тон волоссю – так зачіска матиме більш стриманий вигляд.

Косичка з об'ємними "бульбашками"

Для цієї зачіски зачешіть верхню частину волосся назад і зберіть її у хвостик. Далі візьміть невелике пасмо, розділіть його на три частини та заплетіть коротку косичку. Після цього зберіть її разом із пасмами, які залишилися з боків, і зафіксуйте тонкою резинкою. Акуратно витягніть волосся пальцями в сторони, щоб утворилася об'ємна "бульбашка". Повторіть так кілька разів по довжині хвостика.

Ще одна зачіска з косичками

Для тих, хто хоче залишити волосся розпущеним, підійде зачіска з двома невеликими косичками. Вони мають починатися не безпосередньо біля обличчя, а трохи далі – приблизно за кілька сантиметрів від лінії росту волосся. Заплетіть по одній косичці з обох боків і зафіксуйте їх тонкими резинками. Після цього відведіть косички назад та зберіть їх разом із невеликою частиною волосся у хвостик, залишивши решту довжини розпущеною. Над резинкою зробіть невеликий отвір і протягніть через нього хвостик знизу вгору. Потім акуратно розправте волосся, щоб воно прикрило резинку та місце з'єднання.

Низький пучок

Якщо хочеться зібрати волосся, можна зробити простий низький пучок. Для цього зберіть волосся у хвіст на потилиці. Під час останнього оберту резинки не витягуйте волосся повністю, а залиште його у вигляді невеликої петлі. Вільні кінчики обгорніть навколо основи пучка та зафіксуйте тонкою резинкою, яка добре триматиме волосся. Спереду можна випустити кілька тонких пасом і злегка їх накрутити.

А якщо шукаєте ще більше ідей, раніше ми розповідали про ефектні зачіски на День Валентина, які легко зробити вдома. Деякі з них чудово підійдуть і для 1 вересня.