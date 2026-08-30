Lady 24 Краса Не витрачайте годину на зачіску: 5 ідей на 1 вересня, які легко повторити
30 серпня, 14:55
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Не витрачайте годину на зачіску: 5 ідей на 1 вересня, які легко повторити

Софія Хомишин

1 вересня вже зовсім близько, а це означає, що час подумати не лише про вбрання, а й про зачіску. Вона не обов'язково має бути складною чи займати багато часу – достатньо кількох простих прийомів, щоб зробити образ святковішим.

24 Канал зібрав кілька варіантів зачісок для дівчат різного віку. Тут є як зовсім прості ідеї, які можна повторити за кілька хвилин, так і трохи складніші варіанти з цікавими деталями. Водночас усі вони досить легкі у виконанні й не потребують багато часу.

Локони з бантиком

Простий варіант зачіски, який займе у вас небагато часу. Спочатку накрутіть волосся по всій довжині на плойку у напрямку до обличчя. Техніку накручування можна переглянути на відео нижче. Після цього візьміть по одному пасму з обох боків, відведіть їх назад і зафіксуйте заколкою у вигляді бантика. За бажанням волосся можна залишити просто розпущеним – легкі локони самі по собі матимуть святковий вигляд.

Локони з маленькими косичками

Інший простий варіант – накрутити волосся по всій довжині, приділивши особливу увагу кінчикам. А з пасом біля обличчя з обох боків можна заплести маленькі косички. 

Для першокласниці їх можна закріпити маленькими кольоровими резинками або прикрасити бантиками. Старшим дівчатам достатньо тонких резинок у тон волоссю – так зачіска матиме більш стриманий вигляд. 

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Косичка з об'ємними "бульбашками"

Для цієї зачіски зачешіть верхню частину волосся назад і зберіть її у хвостик. Далі візьміть невелике пасмо, розділіть його на три частини та заплетіть коротку косичку. Після цього зберіть її разом із пасмами, які залишилися з боків, і зафіксуйте тонкою резинкою. Акуратно витягніть волосся пальцями в сторони, щоб утворилася об'ємна "бульбашка". Повторіть так кілька разів по довжині хвостика.

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Ще одна зачіска з косичками

Для тих, хто хоче залишити волосся розпущеним, підійде зачіска з двома невеликими косичками. Вони мають починатися не безпосередньо біля обличчя, а трохи далі – приблизно за кілька сантиметрів від лінії росту волосся. Заплетіть по одній косичці з обох боків і зафіксуйте їх тонкими резинками. Після цього відведіть косички назад та зберіть їх разом із невеликою частиною волосся у хвостик, залишивши решту довжини розпущеною. Над резинкою зробіть невеликий отвір і протягніть через нього хвостик знизу вгору. Потім акуратно розправте волосся, щоб воно прикрило резинку та місце з'єднання. 

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Низький пучок

Якщо хочеться зібрати волосся, можна зробити простий низький пучок. Для цього зберіть волосся у хвіст на потилиці. Під час останнього оберту резинки не витягуйте волосся повністю, а залиште його у вигляді невеликої петлі. Вільні кінчики обгорніть навколо основи пучка та зафіксуйте тонкою резинкою, яка добре триматиме волосся. Спереду можна випустити кілька тонких пасом і злегка їх накрутити.

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А якщо шукаєте ще більше ідей, раніше ми розповідали про ефектні зачіски на День Валентина, які легко зробити вдома. Деякі з них чудово підійдуть і для 1 вересня.

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