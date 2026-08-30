24 Канал собрал несколько вариантов причесок для девушек разного возраста. Здесь есть как совсем простые идеи, которые можно повторить за несколько минут, так и чуть более сложные варианты с интересными деталями. При этом все они достаточно просты в исполнении и не требуют много времени.

Локоны с бантиком

Простой вариант прически, который займет у вас немного времени. Сначала накрутите волосы по всей длине на плойку в направлении к лицу. Технику накручивания можно посмотреть на видео ниже. После этого возьмите по одной пряди с обеих сторон, отведите их назад и закрепите заколкой в виде бантика. По желанию волосы можно оставить просто распущенными – легкие локоны сами по себе будут выглядеть празднично.

Локоны с маленькими косичками

Другой простой вариант – накрутить волосы по всей длине, уделив особое внимание кончикам. А из прядей у лица с обеих сторон можно заплести маленькие косички.

Для первоклассницы их можно закрепить маленькими цветными резинками или украсить бантиками. Старшим девочкам достаточно тонких резинок в тон волосам – так прическа будет выглядеть более сдержанно.

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Косичка с объемными "пузырьками"

Для этой прически зачешите верхнюю часть волос назад и соберите ее в хвостик. Затем возьмите небольшую прядь, разделите ее на три части и заплетите короткую косичку. После этого соберите ее вместе с прядями, оставшимися по бокам, и зафиксируйте тонкой резинкой. Аккуратно вытяните волосы пальцами в стороны, чтобы образовался объемный "пузырь". Повторите так несколько раз по длине хвостика.

Еще одна прическа с косичками

Для тех, кто хочет оставить волосы распущенными, подойдет прическа с двумя небольшими косичками. Они должны начинаться не непосредственно у лица, а чуть дальше – примерно в нескольких сантиметрах от линии роста волос. Заплетите по одной косичке с обеих сторон и закрепите их тонкими резинками. После этого отведите косички назад и соберите их вместе с небольшой частью волос в хвостик, оставив остальную длину распущенной. Над резинкой сделайте небольшое отверстие и проденьте через него хвостик снизу вверх. Затем аккуратно расправьте волосы, чтобы они прикрыли резинку и место соединения.

Низкий пучок

Если хочется собрать волосы, можно сделать простой низкий пучок. Для этого соберите волосы в хвост на затылке. При последнем обхвате резинки не вытягивайте волосы полностью, а оставьте их в виде небольшой петли. Свободные кончики оберните вокруг основания пучка и зафиксируйте тонкой резинкой, которая хорошо будет держать волосы. Спереди можно выпустить несколько тонких прядей и слегка их накрутить.

А если ищете еще больше идей, ранее мы рассказывали о эффектных прическах на День Святого Валентина, которые легко сделать дома. Некоторые из них прекрасно подойдут и для 1 сентября.