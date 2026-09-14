М'яка альтернатива smoky eyes: замшеві тіні вриваються в осінні тренди

Восени цього року б'юті-світ повертається до виразного макіяжу очей, але у значно м'якшому та стриманішому виконанні. Замшеві тіні стають головним трендом сезону, додаючи погляду затишної глибини та елегантності без зайвої важкості.

У б'юті-індустрії тривалий час панував акцент на губах та щоках, тоді як повіки залишалися практично без макіяжу. З настанням осені 2026 року ситуація змінюється, адже на зміну графічним лініям приходить стриманий естетичний тренд.

Що таке замшеві тіні та чому вони стали популярними

Головна особливість замшевих тіней полягає у ніжній матовій текстурі без дрібних блискіток чи сяйва. Вони відтворюють палітру природних відтінків: від какао, шоколаду та бежевого до глибокого синього та сіро-коричневого.



Що таке замшеві тіні / Фото з Pinterest

На відміну від важких smoky eyes 2010-х років, новий тренд орієнтується на мінімалізм 1990-х. Тіні наносяться напівпрозорим шаром і легко розтушовуються по краях, створюючи м'яке оксамитове покриття.

Такий трюк підходить як для денного, так і для вечірнього макіяжу, оскільки дозволяє акцентувати увагу на очах без складних технік.

Як наносити замшеві тіні: дивіться відео

Які бренди випускають затишний б'юті-продукт

Багато провідних косметичних брендів уже випустили власні версії м'яких матових тіней, які легко ковзають по повіках. Надійні варіанти пропонують Makeup by Mario, MAC та Nars.



Матові тіні на осінь 2026 / Фото бренду

Особливу увагу привернув бренд Saie, який представив колекцію SuperSuede з 11 осінніми відтінками. Музою нової лінійки стала супермодель Хелена Крістенсен, що підкреслює естетику культових 90-х.

Також доступні зручні формати від e.l.f. Cosmetics, Nudestix та Urban Decay, які забезпечують стійке та рівномірне покриття протягом дня.

З модними замшевими тінями ми розібралися, але для довершеного образу варто приділити увагу й віям. Щоб макіяж мав максимально охайний та виразний вигляд, важливо наносити туш правильно й без грудочок. Раніше ми розповідали про один лайфхак візажистів, як нафарбувати вії без грудочок.