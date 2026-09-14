В индустрии красоты долгое время акцент делался на губах и щеках, тогда как веки оставались практически без макияжа. С наступлением осени 2026 года ситуация меняется, ведь на смену графическим линиям приходит сдержанный эстетический тренд.

Что такое замшевые тени и почему они стали популярными

Главная особенность замшевых теней заключается в нежной матовой текстуре без мелких блесток или сияния. Они воспроизводят палитру естественных оттенков: от какао, шоколада и бежевого до глубокого синего и серо-коричневого.



Что такое замшевые тени / Фото с Pinterest

В отличие от тяжелых smoky eyes 2010-х годов, новый тренд ориентируется на минимализм 1990-х. Тени наносятся полупрозрачным слоем и легко растушевываются по краям, создавая мягкое бархатистое покрытие.

Такой трюк подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа, поскольку позволяет акцентировать внимание на глазах без сложных техник.

Как наносить замшевые тени: смотрите видео

Какие бренды выпускают этот уютный бьюти-продукт

Многие ведущие косметические бренды уже выпустили свои версии мягких матовых теней, которые легко скользят по векам. Надежные варианты предлагают Makeup by Mario, MAC и Nars.



Матовые тени на осень 2026 / Фото бренда

Особое внимание привлек бренд Saie, представивший коллекцию SuperSuede из 11 осенних оттенков. Музой новой линейки стала супермодель Хелена Кристенсен, что подчеркивает эстетику культовых 90-х.

Также доступны удобные форматы от e.l.f. Cosmetics, Nudestix и Urban Decay, которые обеспечивают стойкое и равномерное покрытие в течение дня.

С модными замшевыми тенями мы разобрались, но для завершенного образа стоит уделить внимание и ресницам. Чтобы макияж выглядел максимально аккуратно и выразительно, важно наносить тушь правильно и без комочков. Ранее мы рассказывали об одном лайфхаке визажистов, как накрасить ресницы без комочков.