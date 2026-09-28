Замша повертається в моду: ось найтрендовіший колір одягу, взуття та аксесуарів

Замша вкотре здійснює гучний тріумф і повертається у наші шафи просто з вайбових 1970-х. Але цього сезону дизайнери вирішили підвищити ставки й запропонували подвійний тренд: у топі не просто замшева фактура, а конкретний, максимально затишний відтінок.

Світові подіуми це беззаперечно довели. Під час останніх показів колекцій весна-літо 2027 поєднання оливкової замші з іншим одягом було всюди – від свіжих колекцій брендів до стильних луків стрітстайлерів, пише ELLE.

Оливкова замша легко посунула класичні коричневий та чорний базові кольори. В образах вона працює як нейтральна деталь: пасує абсолютно до всього, але робить навіть найпростіший аутфіт із джинсами чи светром візуально дорожчим і цікавішим. Причому прив'язуватися суворо до одного тону не обов'язково – сюди ж чудово лягають суміжні приглушені відтінки зеленого: від глибокого лісового до м'якого моху чи шавлії.



Оливкова замшева куртка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Інвестувати в цей подвійний тренд можна через будь-який елемент гардероба. Найпростіший і найуніверсальніший – це аксесуари та взуття:

сумки та ремені – м'яка оливкова замша додає текстури та класно розбавляє монохромні осінні образи;

взуття на щодень – замшеві балетки, лофери чи кросівки із затишним оливковим підтоном личать і до офісного дрес-коду, і до вихідних прогулянок;

чоботи та високі черевики – варіант для тих, хто любить виразніші акценти;

верхній одяг – оливкова замшева куртка або лаконічний тренч класичного крою взагалі претендують на статус речі, яка житиме у вашій шафі роками та не втратить актуальності.

Як носити замшеві речі восени 2026: дивіться фото

Модне замшеве пальто на осінь 2026: дивіться фото

Тож якщо ви якраз думаєте про оновлення осінньої бази, то обов'язково придивіться до цієї затишної зеленої палітри. Лишається тільки вибрати свій ідеальний елемент – і ваш гардероб гарантовано зазвучить по-новому.



Зелена замшева сумка знову в моді / Фото з Pinterest

Знаючи головні тренди осені, вам також варто знати й інший бік медалі – головні антитренди, про які ексклюзивно 24 Каналу розповіла українська стилістка.