В Україні можуть скоротити держслужбовців: Корецький анонсував масштабний аудит

Уряд може в майбутньому скоротити кількість посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади. Це, ймовірно, вдасться зробити за допомогою спрощення бюрократичних процесів.

Уряд ініціює оптимізацію чисельності державних посадовців

За допомогою масштабного аудиту та перегляду функціоналу органів виконавчої влади в Україні можливо буде скоротити персонал таких органів. Кількість людей визначать після вивчення функціоналу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

Аудит націлений на зменшення деяких непотрібних бюрократичних процесів. Відтак стане можливо скоротити кількість держслужбовців, які ними займаються. Проте першочергова ціль уряду – визначити цей функціонал.

Корецький анонсував реформу, що складається з:

урядового блоку – щодо центральних органів виконавчої влади;

місцевого блоку, що охопить обласні й районні державні адміністрації.

Визначити функціонал, за словами прем'єра, варто, щоб розуміти, на яких процесах уже треба наголошувати, а які можна відтермінувати до завершення війни. Кабмін вже зробив перший крок для цього.

Функціонал будемо спрощувати максимально, наскільки це можливо. Спрощувати всі бюрократичні процеси і скасовувати цілі функції, якщо цей бюрократичний процес не потрібен. Отже, він далі буде оновлений, актуалізований,

– сказав Сергій Корецький.

Про те, як працює оптимізація, прем'єр дізнався під час роботи в державному секторі економіки, адже він бачив роботу держапарату збоку. Корецький зазначив, що деякі речі потрібно розглядати свідомо, проаналізувати та ухвалити правильне рішення.

Відомо, що аналітичний етап для реформи триватиме кілька тижнів. Після цього будуть оприлюднені результати й план щодо скасування конкретних функцій, удосконалення роботи органів влади та нової чисельності державного апарату.

Нагадаємо, на оборонні потреби Україна зараз потребує додаткових 27 мільярдів доларів. Щоб закрити цей дефіцит, уряд уже переглядає цивільні видатки. Зокрема, призупиняється фінансування ремонту доріг, програм стійкості та частини культурних ініціатив.

Уряд уже знайшов близько 7 мільярдів доларів завдяки економії та перерозподілу видатків. Ці кошти мають спрямувати на потреби Сил оборони. Зарплати військових та виплати сім'ям загиблих, за словами прем'єра Сергія Корецького, будуть забезпечені до кінця 2026 року.