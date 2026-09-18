Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Що зміниться?

Уряд проведе комплексний аналіз системи держуправління, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Окрему увагу приділять цифровізації – проаналізують цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади.

Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів,

– наголосив Корецький.

Також уряд планує переглянути чисельність працівників ЦОВВ та скоротити зайві вакантні посади. Крім того, аналізуватимуть кількість заступників міністрів і заступників керівників центральних органів виконавчої влади. Остаточну потребу в працівниках мають визначити після оцінки реального обсягу завдань і функцій кожного органу.

Окремий напрям змін – професійне навчання державних службовців, яке планують адаптувати до сучасних потреб держави.

За реалізацію доручень відповідатимуть відповідні міністерства та ЦОВВ, а координувати й контролювати роботу буде державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає розширення переліку посадовців, яким держава забезпечує охорону. Ініціатором документа виступив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Державну охорону пропонують надати головнокомандувачу ЗСУ, начальнику Генштабу, керівникам СБУ та розвідувальних органів, а також членам Ставки та РНБО, які виконували повноваження під час війни. За задумом авторів, членам Ставки та РНБО охорону можуть гарантувати ще протягом 10 років після завершення їхніх повноважень.

Президенту, який очолював державу під час війни, пропонують забезпечити довічну державну охорону після завершення каденції, за винятком випадків усунення через імпічмент. Також законопроєкт передбачає охорону для членів сімей таких посадовців під час виконання ними повноважень і протягом визначеного періоду після цього.

Для реалізації ініціативи пропонують збільшити штат Управління державної охорони з нинішніх 2993 до 5500 працівників.