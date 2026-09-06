Як перевірити готовність паспорта в Україні та за кордоном: є кілька варіантів

Українці можуть легко відстежувати статус виготовлення закордонного паспорта та ID-картки через спеціальні онлайн-сервіси Міграційної служби, консульств та ДП "Документ". Послуга перевірки та замовлення доставки готових паперів доступна як в Україні, так і для наших громадян за кордоном.

Правила перевірки стану оформлення документів у сервісі ДМС

На сайті Державної міграційної служби є спеціальний розділ, де людина в режимі онлайн може перевірити стан оформлення документів. Фактично відстежувати виготовлення документів можна вже з наступного дня після подання заяви. Скористатися цією можливістю можна незалежно від того, де саме оформлювалися папери – у територіальному підрозділі Міграційної служби, центрі ДП "Документ", чи в ЦНАПі. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За допомогою онлайн-інструменту можна перевірити готовність закордонного паспорта, ID-картки, а також посвідок на тимчасове чи постійне проживання, дозволів на імміграцію та продовження строку перебування в Україні. Для цього у формі пошуку необхідно вказати тип замовленої послуги та ввести серію й номер документа, на підставі якого подавалася заява.

Під час введення інформації важливо враховувати кілька технічних нюансів, щоб система коректно знайшла дані:

серію паспорта старого зразка у формі книжечки потрібно вказувати великими українськими літерами, а дані свідоцтва про народження – точно так, як вони зазначені в самому документі;

якщо серія свідоцтва починається з цифри 1 або літери І, під час пошуку варто спробувати три можливі варіанти: цифру 1, українську літеру І або латинську літеру I;

серії та номери документів іноземців або осіб без громадянства вводять без жодних розділових знаків.

Перевірка статусу документів за кордоном

Для українців в інших державах наразі працюють підрозділи ДП "Документ". Громадяни, які зверталися до цих центрів, можуть відстежувати готовність закордонного паспорта чи ID-картки через офіційний сайт сервісу, вказавши відповідну послугу та дані базового документа.

Також документи оформлюються у консульствах. Якщо ж заявку подавали безпосередньо там, то перевірка здійснюється за спеціальним посиланням. У цьому випадку для пошуку знадобиться унікальний номер, який видають заявнику під час прийому документів.

Доставка готових паспортів з України

Українці також мають змогу скористатися послугою пересилання готових документів з України до паспортних центрів ДП "Документ". Для цього не потрібно попередньо реєструватися в електронній черзі, однак подати заяву на доставку людина має особисто. Якщо документ оформлювався для дитини, то звертатися мають батьки чи опікуни.

Нагадаємо, під час воєнного стану виготовлені ID-картки та закордонні паспорти зберігаються у підрозділах ДМС необмежений термін. Тобто забирати документ одразу після виготовлення не обов'язково. Раніше паспорти в ДМС зберігали 2 роки, а за заявою термін можна було продовжити ще на рік.

Такі зміни запровадили через війну, адже люди можуть перебувати за кордоном, бути військовослужбовцями, внутрішньо переміщеними особами, або просто не мати можливості вчасно приїхати за готовим документом.