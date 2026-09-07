Був п'яним і зірвав український прапор: суд виніс вирок порушнику

Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який у стані алкогольного сп'яніння пошкодив прапор України. За публічну наругу над державним символом місцевого мешканця засудили до штрафу.

Чоловік напідпитку пошкодив прапор на флагштоці

У селі Рованці, що на Волині, чоловік в присутності інших людей зірвав із флагштока прапор України та кинув його на землю. Це сталося вночі 21 червня на території підприємства "Радехівський цукор". Про це йдеться в матеріалах справи №161/16559/26.

Чоловік близько 01:00 перебував біля прохідної компанії, де помітив український прапор на флагштоці. При цьому він перебував у стані алкогольного сп'яніння, що лише стало обтяжувальним фактором злочину.

Відомо, що обвинувачуваний з умислом, але безпричинно зірвав держаний символ з мотузки та демонстративно кинув на траву. Суд визначив, що це вважається публічною наругою.

Під час засідання чоловік повністю визнав свою провину, щиро покаявся у скоєному та просив суворо його не карати. Оскільки фактичні обставини справи ніхто з учасників не заперечував, суд розглянув матеріали за спрощеною процедурою.

Визначаючи вид покарання, суд урахував, що чоловік офіційно не працює, одружений та утримує малолітню дитину. Судимостей раніше він не мав. Його щире каяття також стало пом'якшувальною обставиною.

У результаті Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України. За скоєне йому призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, з засудженого стягнуть 3 850, 88 гривні в дохід держави для покриття витрат на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, за подібний злочин в Одесі затримали чоловіка у 2023 році. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння зірвав прапор України з будівлі на вулиці Космонавта Комарова. Він також зламав флагшток і кинув державний прапор на землю.

Очевидці намагалися зробити йому зауваження, але чоловік поводився агресивно, тому викликали поліцію.

Цей злочин передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту до 6 місяців, або до трьох років позбавлення волі.