Мужчина в нетрезвом состоянии повредил флаг на флагштоке

В селе Рованцы, что на Волыни, мужчина в присутствии других людей сорвал с флагштока флаг Украины и бросил его на землю. Это произошло ночью 21 июня на территории предприятия "Радеховский сахар". Об этом говорится в материалах дела №161/16559/26.

Около 01:00 мужчина находился возле проходной компании, где заметил украинский флаг на флагштоке. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, что стало отягчающим обстоятельством преступления.

Известно, что обвиняемый умышленно, но без причины сорвал государственный символ с веревки и демонстративно бросил его на траву. Суд постановил, что это считается публичным осквернением.

Во время заседания мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и просил не наказывать его слишком строго. Поскольку фактические обстоятельства дела никто из участников не оспаривал, суд рассмотрел материалы по упрощенной процедуре.

При определении вида наказания суд учел, что мужчина официально не работает, женат и содержит малолетнего ребенка. Судимостей ранее у него не было. Его искреннее раскаяние также стало смягчающим обстоятельством.

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В результате Луцкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 338 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с осужденного взыщут 3 850,88 гривны в доход государства для покрытия расходов на проведение судебных экспертиз.

Напомним, за аналогичное преступление в Одессе задержали мужчину в 2023 году. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал флаг Украины со здания на улице Космонавта Комарова. Он также сломал флагшток и бросил государственный флаг на землю.

Очевидцы пытались сделать ему замечание, но мужчина вел себя агрессивно, поэтому вызвали полицию.

Это преступление предусматривает наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.