Могут ли меня мобилизовать, если в Резерв+ указано "Годен"

Статус "Годен" в приложении Резерв+ означает, что военно-медицинская комиссия признала человека годным к военной службе. При этом сама по себе эта запись не означает автоматической мобилизации, поскольку для призыва должны быть соблюдены другие условия, предусмотренные законодательством.

Что означает статус "Годен" в Резерв+

Отметка "Годен" в Резерв+ в первую очередь касается результата ВВК. ВВК определяет годность человека к военной службе по состоянию здоровья, а информация об этом заключении отображается в военно-учетных данных. Министерство обороны подчеркивает, что ВВК определяет годность к службе на конкретный момент.

То есть пометка "Пригоден" свидетельствует о том, что по медицинским показаниям человек может проходить военную службу. Однако этот статус не является отдельным основанием для немедленной отправки в воинскую часть.

Во время мобилизации призыву подлежат военнообязанные, которые соответствуют требованиям законодательства и не имеют оснований для отсрочки или других законных причин, освобождающих от призыва. Порядок призыва во время мобилизации определен, в частности, постановлением Кабмина № 560.

Соответственно, если у мужчины в Резерв+ указано "Годен", это означает, что медицинских противопоказаний для прохождения военной службы не установлено. Если при этом он является военнообязанным и не имеет действующей отсрочки, бронирования или другого предусмотренного законом основания для освобождения от призыва, он может быть мобилизован в установленном порядке.

В то же время само приложение не "мобилизует" человека. Резерв+ – это электронный сервис, через который военнообязанный может просматривать актуальные военно-учетные данные, в частности информацию о годности и отсрочке.

Могут ли мобилизовать сразу после появления статуса

Появление отметки "Годен" не означает, что человека автоматически должны мобилизовать именно после обновления этого статуса. Для призыва действует установленная процедура, а наличие права на отсрочку или бронирование может изменить ситуацию.

Например, Минобороны отдельно отмечает, что бронирование является основанием для предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. Информация о действующей отсрочке отображается в Резерв+.

Поэтому человеку, который видит в приложении статус "Годен", важно проверить не только медицинское заключение. Значение имеют также возраст, военно-учетный статус, наличие отсрочки или бронирования и другие предусмотренные законодательством обстоятельства.

Отдельно следует учитывать, что закон предусматривает категории военнообязанных, которые не подлежат призыву во время мобилизации. В частности, законодательство содержит соответствующий перечень оснований для отсрочки, а постановление Кабмина № 560 определяет порядок реализации этих норм во время призыва.

Если же у человека нет отсрочки или иного законного основания для освобождения от мобилизации и он признан годным по заключению ВВК, его могут призвать во время мобилизации в соответствии с установленной процедурой. Поэтому статус "Годен" в Резерв+ следует воспринимать именно как подтверждение годности по состоянию здоровья, а не как уведомление о неизбежной мобилизации.

Если состояние здоровья после прохождения ВВК существенно изменилось, вопрос о годности может быть пересмотрен в установленном порядке. Минобороны также поясняет, что военнообязанные могут получить электронное направление на ВВК через Резерв+, а после прохождения медосмотра информация передается в соответствующий реестр.

Ранее мы писали, что в случае объявления демобилизации существует порядок увольнения с военной службы для мобилизованных и контрактников. На данный момент универсального правила относительно обязательного срока службы нет, а очередность зависит от будущего решения главы государства.